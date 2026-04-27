ศาลอาญาให้ประกัน "บอสเเซม-บอสมิน" คดีดิไอคอน วงเงินคนละ1 ล้าน ชี้อัยการเคยสั่งไม่ฟ้อง มีข้อต่อสู้คดี!

ศาลอาญาให้ประกัน "บอสเเซม-บอสมิน" คดีดิไอคอน วงเงินคนละ1 ล้าน ชี้อัยการเคยสั่งไม่ฟ้องมาก่อนมีข้อต่อสู้คดี วางเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นได้รับอนุญาต
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พนักงานอัยการโจทก์เคยมีคำสั่งไม่ฟ้องจำเลยที่ 1-2และจำเลยที่ 1-2 ได้รับการปล่อยตัว ต่อมาพนักงานอัยการโจทก์มีคำสั่งฟ้องจำเลยที่ 2 ในมูลแห่งคดีและข้อหาเดียวกับคดีดังกล่าวมาเป็นคดีนี้คดีจึงยังมีข้อต่อสู้
อีกทั้งจำเลยที่ 1-2 มาศาลตามกำหนดนัดส่งตัวฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์ ไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่จะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ประกอบกับพนักงานอัยการโจทก์ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
ดังนั้นแม้ศาลนี้จะเคยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนเมื่อพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ กรณีมีเหตุสมควรจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่1-2ระหว่างพิจารณา แต่เนื่องจากคดีมีผู้เสียหายจำนวนมาก และมูลค่าความเสียหายสูง จึงให้เงินประกันจำนวนเงิน 1 ล้านบาท เป็นหลักประกัน และห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตและให้มีหนังสือแจ้งตำรวจตรวจค้นเข้าเมือง