อธิบดีศาลเเรงงานกลาง เผยสางคดีค้างตามเป้า ไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพ

"อินทิรา" อธิบดีศาลเเรงงานกลาง เผยครบรอบ 46 ปีศาลเเรงงานกลาง สางคดีค้างตามเป้าและไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพ เล็งเจรจาทบ.หาพื้นที่สร้างอาคารศาลแรงงานแห่งใหม่
เมื่อวันที่27 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อไม่นานมานี้ ศาลแรงงานกลาง จัดงานวันสถาปนาศาลแรงงานกลาง ครบรอบ 46 ปี โดยในงานมี นายปฏิญญา สูตรสุวรรณ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา มาเป็นประธานเปิดงาน โครงการ"ศาลแรงงานกลางเพื่อประชาชน" ร่วมกับ น.ส.อินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
น.ส.อินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางกล่าวว่า เพื่อยกระดับการเข้าถึงความยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โดยประสานความร่วมมือกับ สำนักงานอัยการคดีแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมจัดหางาน และกรมประกันสังคม ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน การจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิ ในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง
น.ส.อินทิรา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ระบุว่าโครงการนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือ กับ 5หน่วยงานหลักด้านแรงงาน เพื่อสร้างกลไกการให้บริการแบบครบวงจร (One-Stop Service) ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการของผู้มีปัญหาด้านแรงงานทั่วประเทศ ยังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม "ศาลแรงงานเคลื่อนที่" ต่อเนื่อง ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและ สามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้าง ความปรองดอง เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต ปัจจุบันศาลเเรงงานกลางได้จัดการคดี ให้ลุล่วงไปแล้วปีที่เเล้วมีสถิติคดีค้างเกือบ 2,600 เรื่อง เเต่ วันนี้ผ่านมาราวๆ6 เดือนเราจัดการคดีเหลือค้าง ประมาณ2,600 เรื่อง เเม้จะเหลือเท่าเดิมเเต่ยังเหลือระยะเวลาอีก คาดว่าสิ้นปีก็จะจัดการคดีได้ลุล่วงเหลือคดีค้างน้อยกว่าเดิมมากศาลเเรงงานเราเน้นเรื่องการไกล่เกลี่ยที่มีอัตราประสบผลสําเร็จมากเรามี ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นพี่เลี้ยงผู้ประนีประนอมทำให้ประสบความสําเร็จไม่ได้ไปบังคับใจกัน เรื่องนี้มีประโยชน์ ทำให้คดีไม่ขึ้นสู่ศาลที่อาจจะต้องใช้เวลานาน ทั้งนายจ้าง ลูกจ้างก็อาจได้ได้รับความเดือดร้อน แต่ถ้าไกล่เกลี่ยสําเร็จถือว่าชนะทั้งคู่มีการเยียวยา
ศาลเเรงงานยุคนี้ เรามีโครงการอาหารกลางวัน เพื่อประชาชน ทำมาตั้งเเต่ พฤศจิกายน2568 เดือนละ1 ครั้งให้กับประชาชนชาวเเรงงานที่มาติดต่อราชการมารับบริการอาหารเครื่องดื่มได้ฟรีทุกวันพุธ รวมถึงตู้ปันสุขที่มีมุมเครื่องดื่มขนมให้รับประทาน
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ยังระบุภารกิจในส่วนของการพัฒนาอาคารสถานที่ว่าศาลแรงงานปัจจุบันซึ่งมีที่ตั้งบนถนนพระราม 4 ที่เราอยู่กันนี้ มีการใช้งานมาเป็นเวลานานเกือบจะ 50 ปีมีบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ แต่เราสามารถใช้สอยได้ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งเราพยายามปรับปรุง เเต่ก็มีปัญหาเรื่องของไม่มีผู้มาประมูลงาน เรียกว่ามีการประกาศจนจะรอบที่3 แล้วก็ยังไม่ได้ตัวผู้รับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ใต้พื้นดินบริเวณนี้เป็นโพรงซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคกระทบเรื่องงบประมาณก่อสร้าง ก็เลยเล็งเห็นว่าเราควรจะหาที่แห่งใหม่ ซึ่งล่าสุดมีการประสานกับทางทหารในเรื่องกานขอใช้พื้นที่สร้างอาคารศาล เเรงใหม่บนพื้นที่ กว่า 6 ไร่ บริเวณเขตดุสิตฝั่งตรงข้าม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งก็จะนัดประชุมกัน กับทางฝ่ายทหารและกรมธนารักษ์กันต่อไป