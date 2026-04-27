โฆษกศาล ย้ำชัด คลิปเสียงวิ่งคดีสินบนทองคำอ้างผู้บริหารศาล ไม่ใช่เรื่องจริง

โฆษกศาลยุติธรรม ย้ำชัด คลิปเสียงวิ่งคดีสินบนทองคำอ้างผู้บริหารศาล ไม่ใช่เรื่องจริง
กรณี ที่โฆษกสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ปรากฏต่อสื่อมวลชนเรื่องคลิปเสียงที่เป็นบทสนทนาที่อ้างว่าเสียงบิ๊กตำรวจสนทนากับบุคคลผู้หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีความสินบนทองคำ ซึ่งมีถ้อยคำอ้างถึงบุคคลที่มีตำแหน่งระดับสูงในศาลฎีกา
วันที่ 27 เม.ย. 2569 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคลิปเสียง ที่พูดพาดพิงถึงประธานศาลฎีกาและข้าราชการตุลาการอื่นกล่าวอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่อง
ดังกล่าวนั้น กรณีดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด