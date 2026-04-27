รวบอดีต จนท.รัฐ ตั้ง“โครงการทิพย์” ตุ๋นบริษัทรับเหมา 17 แห่ง เสียหายรวม 358 ล้าน

กองปราบบุกรวบอดีตเจ้าหน้าที่รัฐอุปโลกน์ “โครงการทิพย์” หลอกกินเงินค่านายหน้าบริษัทรับเหมา 17 แห่ง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 358 ล้านบาท
วันนี้ (27 เม.ย.)พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายวสุฯ ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ จ.8/2569 ลงวันที่ 21 เม.ย.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมเป็นเจ้าพนักงานของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยชอบฯ ” ได้บริเวณหน้าร้านอาหาร ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม 2568 กลุ่มผู้ต้องหาได้เข้าไปตีสนิทกับบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่ โดยอ้างว่ามีโครงการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบพลังงานทางเลือก (Solar) และ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำและสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV) รวมมูลค่ากว่า 32 ล้านบาท จากนั้นได้เสนอตัวเป็นนายหน้านำโครงการดังกล่าวมาให้บริษัทผู้เสียหายรับช่วงต่อ แต่มีข้อแม้ว่าต้องจ่าย ค่าดำเนินการ จำนวน 6 ล้านบาท
ต่อมาผู้ต้องหาได้นัดหมายให้ตัวแทนบริษัทเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ ย่านบางซื่อ โดยจัดฉากให้พบกับ นายวสุ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายวสุ ได้อาศัยเครื่องแบบ และตำแหน่งหน้าที่นำเอกสารสัญญาจ้างที่ปลอมขึ้นมาทั้งฉบับมาให้ผู้เสียหายลงนาม ก่อนจะนัดหมายส่งมอบสัญญาที่อ้างว่าผู้บริหารระดับสูงเซ็นอนุมัติแล้ว ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เมื่อผู้เสียหายเห็นลายเซ็นผู้บริหารและตราประทับ จึงหลงเชื่อสนิทใจ และยอมส่งมอบเงินสดจำนวน 6 ล้านบาทให้กับผู้ต้องหา
เมื่อผู้เสียหายส่งมอบงานงวดแรก และเตรียมเบิกเงินกว่า 3.5 ล้านบาท นายวสุได้ส่งภาพเอกสารที่มีคิวอาร์โค้ด อ้างว่าให้สแกนเพื่อติดตามสถานะการจ่ายเงิน แต่เมื่อผู้เสียหายสแกนกลับพบว่าเป็นเพียงหน้าเว็บไซต์ Google ธรรมดา เมื่อตรวจสอบเชิงลึก จึงพบความจริงว่าโครงการดังกล่าวไม่มีอยู่จริง สัญญาถูกทำปลอมขึ้นมาทั้งหมด ผู้บริหารไม่เคยรับทราบ และพยานในสัญญาคือบุคคลที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมาทั้งสิ้น
จากการตรวจสอบพบว่าขบวนการนี้ไม่ได้ก่อเหตุเพียงครั้งเดียวแต่มีการนำชื่อ และตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานไปทำสัญญาปลอม หลอกลวงบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัดมาแล้วถึง 17 บริษัท รวมมูลค่าสัญญาที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมาสูงกว่า 358 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหากลุ่มนี้ไว้ กระทั่งตามจับกุม นายวสุ ได้ในพื้นที่จ.ระยอง ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป