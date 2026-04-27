อัยการส่งตัวฟ้อง “บอสแซม-บอสมิน” คดีร่วมธุรกิจ บอสดิไอคอนกรุ๊ปฉ้อโกงประชาชน

อัยการส่งตัวฟ้อง “บอสแซม-บอสมิน” นักแสดงชื่อดัง คดีร่วมธุรกิจ บอสดิไอคอนกรุ๊ปฉ้อโกงประชาชน
วันนี้ (27 เม.ย.) นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ “แซม” นักแสดงชื่อดัง ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ,ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ , ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ,ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจฯ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต เดินทางมา สำนักงานอัยการสูงสุด
เพื่อเข้าพบพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1 ที่ ถ.รัชดาภิเษก หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ขอเลื่อนนัดส่งตัวจากวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจาก ยัง ยังเตรียมหลักทรัพย์และหาทนายความไม่ได้
โดยนายแซม ได้ขึ้นด้านหลัฃอาคาคเพื่อนหลบสื่อ และไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนที่สอบถามว่าวันนี้มีความกังวลอย่างไรหรือไม่ แต่นายแซมไม่ได้ตอบคำถามเดินขึ้นลิฟต์ไปด้านบน ซึ่งนายแซมได้ ใส่สูท สวมแว่นดำ และหน้ากากอนามัย เดินก้มหน้าเมื่อเข้าไปในลิฟต์ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
ขณะที่ 09.30 น. น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ มิน เดินทางมายังศาลอาญา พร้อมครอบครัวและทนายความ โดยเมื่อมาถึงได้ยกมือสวัสดีผู้สื่อข่าว ก่อนจะเดินเข้าไปด้านในอาคารศาลอาญา ซึ่งน.ส.พิชญาหรือ มินตัดผมสั้น ใส่แว่นดำ สีหน้าปกติ
อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากนี้ พนักงานอัยการคดีพิเศษหนึ่งจะนำตัวส่งฟ้องต่อศาลซึ่งจำเลยทั้ง 2 คนสามารถยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลได้ แต่หากศาลไม่ให้ประกัน จำเลยทั้ง 2 คนจะถูกนำตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือทัณฑสถานหญิงกลาง