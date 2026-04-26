“เสธหนึ่ง” นำทีม กอ.รมน.-มศว. สัมภาษณ์ “เพชรในตม รุ่น 41” จัดคิวสอบรายจังหวัด อำนวยความสะดวกเตรียมความพร้อมครบทุกด้าน ใส่ใจทุกขั้นตอน

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2569 คณะกรรมการสอบคัดเลือกนิสิตโครงการ “เพชรในตม รุ่นที่ 41” ประจำปีการศึกษา 2569 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมจัดการสอบสัมภาษณ์
โดยมีพล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. (ผอ.สมท.กอ.รมน.) นำคณะฯ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ก่อนลงพื้นที่ในช่วงบ่าย เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานที่สอบ ณ สมาคมนายทหารสัญญาบัตร มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ พร้อมจัดประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การสอบ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–28 เม.ย.
ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับความสะดวกของผู้เข้าสอบเป็นหลัก โดยพล.ท.ธนาธิป ได้กำหนดให้จัดลำดับผู้เข้าสอบตามจังหวัด เพื่อช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างคล่องตัว ลดภาระทั้งผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง
นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมสถานที่รองรับอย่างครบถ้วน ทั้งพื้นที่พักคอย ห้องสุขา อาหาร และน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบและครอบครัวตลอดช่วงเวลาการสอบ
ทั้งนี้ โครงการ “เพชรในตม” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ สะท้อนถึงความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน