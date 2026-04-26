ชายวัย 50 ปี ขี่รถจยย.กำลังไปส่งน้องสาว มองไม่เห็นทาง พุ่งตกบ่อลึก 15 เมตร น้องสาวเจ็บหนัก กู้ภัยช่วยรอดหวุดหวิด

เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 25 เม.ย. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. รัตนาธิเบศร์ ได้รับแจ้งเหตุรถจยย.เสียหลักตกบ่อลึก ขนาด 15 เมตร ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป่อเต็กตึ๊ง และทีมใต้ 4 ป่อเต็กตึ๊ง รีบรุดช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุบริเวณถนนเลียบคลองประชาชื่นนนทบุรี 4 ตรงข้ามหมู่บ้านภัสสร ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พบนายมานพ ทองนุช อายุ 50 ปี คนขับขี่รถจยย. ยี่ห้อ Honda รุ่น PCX ที่ขับตกบ่อขุดเชื่อมท่อประปา ที่กำลังก่อสร้าง ขนาดลึกขนาด 15 เมตร และปืนขึ้นมาได้เอง ถัดมาพบนางสาวรัชสุนีย์ ธรรมประสาท (ไม่ทราบอายุ) เป็นลูกพี่ลูกน้องของคนขับขี่รถจยย. ตกลงไปในบ่อความลึกประมาณ 10-15 เมตร ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะแตก และแขนขวาหักผิดรูป ทางเจ้าหน้าที่ใต้ 4 อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ ได้นำอุปกรณ์ลงไปช่วย จำนวน 5 คน โดยนำเปลและใช้สายสลิง ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนจะดึงผู้บาดเจ็บขึ้นมา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถช่วยผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้ และนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
จากการสอบถามนายมานพ คนขับขี่รถจยย. เล่าว่า ตนขับขี่รถจยย.มาจากวัดนาวง กำลังไปส่งน้องสาวที่บ้าน และกำลังมุ่งหน้าไปที่เดอะมอลล์ ขณะตนขับขี่รถมาเรื่อยๆแต่มองไม่เห็นว่าเขาทำบ่ออยู่ เพราะไม่เห็นป้ายบอกทาง ซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้ดื่มและไม่ได้มีอาการเมา แต่มองไม่เห็นจึงขับชี่รถจยย.ตกลงไป ซึ่งตัวตนก็ตกลงไปในบ่อเช่นกันพร้อมกับรถและน้องสาว แต่ตอนที่ตกตนสามารถปีนบันไดลิงขึ้นมาได้ ตนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก แต่น้องสาวตนเจ็บหนักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และตนยังไม่ทราบว่าน้องเจ็บตรงไหนบ้าง แต่น้องตนยังรู้สึกตัวอยู่ ตนจึงโทรเรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งตนไม่เห็นจริงๆว่ามีบ่อลึกเพราะไม่มีสัญญาณไฟ และถนนมืดมากๆ