ชายวัย 50 ปี ขี่รถจยย.กำลังไปส่งน้องสาว มองไม่เห็นทาง พุ่งตกบ่อลึก 15 เมตร น้องสาวเจ็บหนัก กู้ภัยช่วยรอดหวุดหวิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 25 เม.ย. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. รัตนาธิเบศร์ ได้รับแจ้งเหตุรถจยย.เสียหลักตกบ่อลึก ขนาด 15 เมตร ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป่อเต็กตึ๊ง และทีมใต้ 4 ป่อเต็กตึ๊ง รีบรุดช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุบริเวณถนนเลียบคลองประชาชื่นนนทบุรี 4 ตรงข้ามหมู่บ้านภัสสร ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พบนายมานพ ทองนุช อายุ 50 ปี คนขับขี่รถจยย. ยี่ห้อ Honda รุ่น PCX ที่ขับตกบ่อขุดเชื่อมท่อประปา ที่กำลังก่อสร้าง ขนาดลึกขนาด 15 เมตร และปืนขึ้นมาได้เอง ถัดมาพบนางสาวรัชสุนีย์ ธรรมประสาท (ไม่ทราบอายุ) เป็นลูกพี่ลูกน้องของคนขับขี่รถจยย. ตกลงไปในบ่อความลึกประมาณ 10-15 เมตร ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะแตก และแขนขวาหักผิดรูป ทางเจ้าหน้าที่ใต้ 4 อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ ได้นำอุปกรณ์ลงไปช่วย จำนวน 5 คน โดยนำเปลและใช้สายสลิง ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนจะดึงผู้บาดเจ็บขึ้นมา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถช่วยผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้ และนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

จากการสอบถามนายมานพ คนขับขี่รถจยย. เล่าว่า ตนขับขี่รถจยย.มาจากวัดนาวง กำลังไปส่งน้องสาวที่บ้าน และกำลังมุ่งหน้าไปที่เดอะมอลล์ ขณะตนขับขี่รถมาเรื่อยๆแต่มองไม่เห็นว่าเขาทำบ่ออยู่ เพราะไม่เห็นป้ายบอกทาง ซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้ดื่มและไม่ได้มีอาการเมา แต่มองไม่เห็นจึงขับชี่รถจยย.ตกลงไป ซึ่งตัวตนก็ตกลงไปในบ่อเช่นกันพร้อมกับรถและน้องสาว แต่ตอนที่ตกตนสามารถปีนบันไดลิงขึ้นมาได้ ตนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก แต่น้องสาวตนเจ็บหนักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และตนยังไม่ทราบว่าน้องเจ็บตรงไหนบ้าง แต่น้องตนยังรู้สึกตัวอยู่ ตนจึงโทรเรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งตนไม่เห็นจริงๆว่ามีบ่อลึกเพราะไม่มีสัญญาณไฟ และถนนมืดมากๆ











ชายวัย 50 ปี ขี่รถจยย.กำลังไปส่งน้องสาว มองไม่เห็นทาง พุ่งตกบ่อลึก 15 เมตร น้องสาวเจ็บหนัก กู้ภัยช่วยรอดหวุดหวิด
