“สถาบันนิติวิทย์” แจงยังไม่ส่งไฟล์ภาพคดี “แตงโม” ให้ภาคประชาชน อยู่ระหว่างพิจารณา

MGR Online - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยธ. ชี้แจงอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา กรณีภาคประชาชนร้องขอไฟล์ภาพคดี “แตงโม”
กรณีตัวแทนภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ร้องขอไฟล์ภาพและเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) เพื่อประกอบการพิจารณาทางคดีนั้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้
1. การส่งมอบพยานหลักฐานตามกระบวนการกฎหมายที่ผ่านมาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยได้ส่งมอบรายงานการตรวจชันสูตรศพ พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี และพนักงานอัยการ เพื่อประกอบสำนวนคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงรายงานการผ่าชันสูตรศพครั้งที่สอง ซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ร้องขอตามสิทธิทธิทางกฎหมายไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ศาลจังหวัดนทบุรีได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 แล้ว
2. กรณีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมไปประกอบการดำเนินการอื่นๆ ของผู้ร้องขอทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ความถูกต้อง และความโปร่งใส ภายใต้พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 การเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลทางคดีดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนที่จักดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขอชี้แจงว่า ได้มีการเสนอเรื่องการขอคัดถ่ายเอกสารหลักฐานภาพถ่าย แบบบันทึกข้อมูล เบื้องตันสำหรับการถ่ายภาพ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 และที่ประชุมได้มอบหมายให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมและนำเสนอข้อมูลรายละเอียด เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ทำหนังสือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องขอ และได้รับหนังสือจากผู้ร้องขอเพิ่มเติมแล้ว เมื่อปลายเดือนมีนาคม ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาและสามารถแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบได้โดยเร็ว
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขอยืนยันว่า เรายึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่บนหลักทาง วิทยาศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและตรวจสอบได้