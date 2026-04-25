แจง “แป้ง นาโหนด” ขอย้ายเรือนจำต้องไป “ซุปเปอร์แม็ก” - รับบกพร่องแจ้งสิทธิยื่นอุทธรณ์สู้คดี

MGR Online - “ราชทัณฑ์” สั่งตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริง “แป้ง นาโหนด” อัดคลิปร้องเรียน รับเรือนจำฯ ลืมส่งเอกสารแจ้งสิทธิสู้คดี หากย้ายต้องไประดับ “ซุปเปอร์แม็ก”
วันนี้ (25 เม.ย.) แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยกรณี นายเชาวลิต ทองด้วง หรือ “แป้ง นาโหนด” อายุ 41 ปี ผู้ต้องขังเรือนจำบางขวางกลางบางขวาง กรณีญาติแอบลักลอบบันทึกเสียง ขณะใช้บริการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เรียกร้องถูกกลั่นแกล้งทางคดีและขอย้ายเรือนจำฯ ว่า เรือนจำดังกล่าวได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นและรายงานมายังอธิบดีกรมราชทัณฑ์ตามที่มีการกล่าวหาทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งได้รับทราบความคืบหน้าข้อเท็จจริง มูลเหตุพอสมควร โดยรายละเอียดทั้งหมดนี้จะถูกใช้พิจารณาในชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่จะมีผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน ซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์เตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งจากร่างเสนอคำสั่งในวันที่ 27 เม.ย.นี้ และเมื่อมีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนั้น คณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่ไปยังแดน 10 เรือนจำกลางบางขวาง เพื่อพูดคุยและสอบถามข้อมูลโดยตรงจาก นายเชาวลิต เพื่อให้ความเป็นธรรม จากกรณีรู้สึกว่าตนถูกกระทบสิทธิผู้ต้องขัง โดยจะมี ผบ.เรือนจำกลางบางขวาง ให้ความอำนวยสนับสนุนเรื่องข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เผยอีกว่า สำหรับเรื่องคลิปเสียงสนทนาระหว่างญาติและนายเชาวลิต ขณะที่มีการเยี่ยมญาติทางวิดีโอคอลไลน์ (Line) ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการที่ญาติลักลอบแอบบันทึกเสียงสนทนาดังกล่าวออกมาเผยแพร่ เนื่องด้วยบริบทและสภาพห้องเยี่ยมญาติของเรือนจำกลางบางขวาง จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง สำหรับให้ผู้ต้องขังได้เยี่ยมญาติออนไลน์ ซึ่งผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับความเป็นส่วนตัวด้วยการใส่หูฟังเวลาสนทนา และจะมีผู้คุมคอยเดินตรวจตราความเรียบร้อย โดยหากพบว่ามีการนัดแนะหรือสุ่มเสี่ยงเป็นการพูดคุยลักษณะพิรุธ เจ้าหน้าที่จะตัดสัญญาณทันที อย่างไรก็ตาม กรณีญาติของนายเชาวลิต ที่ลักลอบแอบบันทึกเสียงสนทนาออกมาเผยแพร่ ถือเป็นการละเมิดกฎของเรือนจำที่ห้ามบันทึกภาพและเสียง โดยทางเรือนจำฯ จะยังไม่มีมาตรการงดเยี่ยมญาติในส่วนของนายเชาวลิต หรือปรับลดชั้น หรือย้ายแดนขังทันที หรือดำเนินคดีอาญาในตอนนี้ เพราะว่าโดยปกติแล้วหากเกิดเหตุการณ์ที่มีการละเมิดกฎของเรือนจำฯ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในชั้นเรือนจำฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เรียบร้อยก่อน และกรณีข้อร้องเรียน 3 ประเด็นของนายเชาวลิต ก็ยิ่งต้องรอการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จะลงนามโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เรียบร้อยก่อนเช่นเดียวกัน จึงจะมีคำสั่งหรือมาตรการต่อการเยี่ยมญาติของนายเชาวลิตต่อไป ดังนั้น กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ต้องให้ความเป็นธรรม ด้วยการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องด้วย
แหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรม เผยอีกว่า ส่วนเรื่องกรณีที่นายเชาวลิตอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางกลั่นแกล้ง ไม่ส่งเอกสารเรื่องการต่อสู้คดีที่สามารถให้ผู้ต้องขังยื่นฎีกาได้นั้น จากการตรวจสอบพบว่า เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางจริง เนื่องจากมีเอกสารจำนวนมาก จึงทำให้เจ้าหน้าที่ลืมส่งเอกสารแจ้งแก่นายเชาวลิต เป็นเหตุให้กระทบสิทธิของนายเชาวลิตโดยตรง ซึ่งตอนนี้ทางเรือนจำฯ ได้แก้ปัญหาโดยการส่งเอกสารหารือกับทางศาลฎีกาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากศาลฎีกา ซึ่งในความบกพร่องส่วนนี้ของเจ้าหน้าที่ ทางเรือนจำฯ ก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
แหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรม ระบุด้วยว่า ประเด็น นายเชาวลิต ประสงค์ย้ายออกจากเรือนจำกลางบางขวาง เพื่อขอไปคุมขังเรือนจำกลางคลองเปรมนั้น ผลการตรวจสอบจากเรือนจำกลางบางขวาง รายงานมาว่า นายเชาวลิต มีพฤติกรรมสร้างตัวเป็นอิทธิพลในแดน บ้างมีปากเสียงทะเลาะกับเพื่อนผู้ต้องขังรายอื่นๆ บ้างทำร้ายร่างกายเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน ทำให้นายเชาวลิตถูกลงโทษแยกขังที่แดน 10 ของเรือนจำกลางบางขวาง จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเครียดจากการถูกควบคุมเข้มงวด และเข้าใจว่าตนเองถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำกลั่นแกล้งตัดสิทธิเรื่องยื่นอุทธรณ์ฎีกาคดี แต่ความเป็นจริงแล้ว เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าบกพร่องเรื่องการแจ้งเอกสารจริง แต่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งอย่างแน่นอน
ส่วนจะถึงขั้นต้องอนุญาตให้นายเชาวลิตได้ย้ายเรือนจำหรือไม่นั้น อย่างไรก็ต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติก่อน เพราะพฤติกรรมของนายเชาวลิต หากต้องย้ายเรือนจำฯ ก็ต้องไปคุมขังอยู่ในเรือนจำระดับซุปเปอร์แม็ก หรือเรือนจำความมั่นคงสูงสุด เช่น เรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี เรือนจำกลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา เรือนจำกลางระยอง จ.ระยอง หรือเรือนจำกลางพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เพราะที่ผ่านมา ผู้ต้องขังรายใดก็ตามที่กระทำผิดวินัยผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วๆ ไป ก็มักจะถูกส่งตัวมาที่เรือนจำกลางบางขวาง เพราะเรือนจำกลางบางขวาง ถือเป็นเรือนจำที่ค่อนข้างเข้มงวดในการดูแลสวัสดิภาพและพฤติกรรมนิสัยของผู้ต้องขังอยู่แล้ว ฉะนั้น ระหว่างนี้นายเชาวลิต จะยังอยู่ในความดูแลของเรือนจำกลางบางขวางเช่นเดิม และย้ำว่านายเชาวลิต จะไม่มีการถูกเพ่งเล็งจากการเรียกร้องและร้องเรียนเรือนจำฯ อย่างแน่นอน เพราะเจ้าหน้าที่ผู้คุมมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพของผู้ต้องขังทุกรายให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบของราชทัณฑ์