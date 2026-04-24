“ปานเทพ” จ่อเอาผิด ผอ.สถาบันนิติวิทย์ ไม่ร่วมมือส่งไฟล์ภาพบาดแผลข้อพับเข่าขวา “แตงโม” ยันหลักฐานสำคัญ

MGR Online - ”ปานเทพ-แม่แตงโม“ นำพยานหลักฐานมอบ “ดีเอสไอ” เชื่อไม่ได้อุบัติเหตุตกเรือ - เตรียมเอาผิด ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยธ. ตาม ม.157 ละเว้นปฏิบัติหน้าที่
วันนี้ (24 เม.ย.) เวลา 10.00 น. กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ชั้น 9 อาคารซี (C) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เครือข่ายภาคประชาชน นำโดย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดาของ น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" , นายเอกราช นามโภคิน , พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ และ นายคมสัน โพธิ์คง ที่ปรึกษากฎหมาย มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เดินทางเข้าพบ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน เพื่อมอบพยานหลักฐานสำคัญกว่า 1,000 แผ่น ประกอบสำนวนคดี กรณีตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตของ “แตงโม“ ว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม่ พร้อมดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม
นายปานเทพ กล่าวว่า วันนี้ภาคประชาชนและมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน นำเอกสารกว่า 1,000 แผ่นที่เป็นข้อมูลหลักฐานรวบรวมมายืนยันได้ว่า น.ส.นิดา ไม่ได้ตกเรือในเวลา 22.32 นาที ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นคนบนรถเพียง 5 คน ไม่มี น.ส.นิดา อยู่บนเรือนั้น เบื้องต้นเวลา 20.34 น. เชื่อว่าไม่ได้อยู่บนเรือแล้ว และบาดแผลที่สำคัญบริเวณข้อพับเข่าด้านขวาที่มีไขมันปลิ้นของผู้เสียชีวิต จำนวน 3 แผลใกล้กันที่อาจจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมไม่ได้เกิดจากการอุบัติเหตุตกเรือ
นายปานเทพ กล่าวอีกว่า โดยภาคประชาชนได้รับมอบอำนาจจากแม่ น.ส.นิดา ในฐานะผู้เสียหายเพื่อขอหลักฐานเป็นไฟล์ต้นฉบับและเป็นภาพสี จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประมาณ 5 เดือนแต่ไม่ได้รับความร่วมมืออ้างว่าอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งเตรียมดำเนินคดีกับ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมยื่นหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม หลังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับแม่ของลูกที่เสียชีวิตเพียงเพื่อพิสูจน์ความจริง ซึ่งไม่เชื่อว่าบาดแผลเกิดจากใบพัดเรือ แต่หากภายหลังทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้ความร่วมมือตัวเองก็อาจจะถอนคำร้อง รวมทั้ง ภาพถ่ายแตงโมคู่กับกระติกที่พบพิรุธว่าเป็นภาพตัดต่อเพราะใช้เวลาพิสูจน์นานเป็นปี ซึ่งเชื่อว่าอาจทำขบวนการหรือไม่
“ความเห็นส่วนตัวสันนิษฐานว่าการเสียชีวิตไม่เหมือนคนจมน้ำเพราะพบโคลนในปากกับปอด มีเศษใบไม้ติดอยู่ด้านแผ่นหลัง ใบหน้าคล้ำแต่ตัวขาว เหมือนคนถูกกดน้ำ รวมทั้ง หัวเข่าทั้งสองข้างมีรอยช้ำจึงเชื่อว่าต้องอยู่ในลักษณะคลานเข่าซึ่งต้องเดินไม่ได้ ส่วนตัวคาดว่าต้นขาขวาด้านในเป็นบาดแผลแรกก่อนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม วันนี้นำข้อมูลมาเสนอดีเอสไอเพื่อพิสูจน์ความจริง ต้องบอกว่าดีเอสไอไม่ได้ทำงานช้า แต่พวกเราต้องการทำให้รอบคอบ รัดกุม จึงอาจต้องใช้เวลานาน เพื่อให้ดีเอสไอ นำไปสรุปผลจากนี้ต่อไป”
ด้าน นางภนิดา ระบุว่า ตัวเองได้ทราบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องแตงโม เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งสิ่งที่ตัวเองอยากรู้คือ ใครคือบุคคลที่ทำให้ลูกสาวของตัวเองเสียชีวิต
โดยภายหลังรับมอบเอกสารแล้ว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมพิจารณาพยานหลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับพยานหลักฐาน และการชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผล การตาย การวิเคราะห์ระบบ GPS ข้อมูลจากซอฟต์แวร์ อีกทั้งสอบคำให้การเพิ่มเติม โดยการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อจะได้จัดทำรายงานสืบสวนเพื่อพิจารณาสรุปสำนวนคดีส่งให้ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป