"บิ๊กโจ๊ก" โร่พบ ป.อ้างแจ้งจับลูกน้องเก่า -ทนายแจงมาตามหมายเรียกคดีบ้องหูอดีตลูกน้อง

"บิ๊กโจ๊ก" โร่พบกองปราบ ปัดตอบคำถามสื่อ อ้างมาแจ้งความดำเนินคดีลูกน้องเก่า ด้านทนายแจงมาตามหมายเรียกคดีอดีตลูกน้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
วันนี้ (24 เม.ย.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร.เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ทันทีที่ผู้สื่อข่าวขออนุญาตทำข่าว ได้รับการปฏิเสธ พร้อมกล่าวสั้น ๆ ว่า "อย่าทำเลย"
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุในการเดินทางมาครั้งนี้พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ระบุเพียงว่า "มาแจ้งความ" เมื่อถามต่อว่าแจ้งเอาผิดใคร เจ้าตัวตอบว่า "ก็ลูกน้องนะ" ก่อนจะเดินเข้าไปพบพนักงานสอบสวนทันที
ต่อมาภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ พร้อมด้วยนายสัญญาภัชร สามารถ ทนายความส่วนตัว เดินทางออกจากอาคาร โดยพยายามหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ระบุเพียงว่า "แจ้งความเสร็จแล้ว"
เมื่อถูกถามเพิ่มเติมว่าแจ้งความลูกน้องกี่ราย เป็นใครบ้าง และเกี่ยวข้องกับคดีเดิมหรือไม่พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ตอบเพียงว่า "ยัง ๆ เดี๋ยวถามทนายนะ" ก่อนปฏิเสธให้รายละเอียด
ด้าน นายสัญญาภัชร เปิดเผยว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก กรณีอดีตลูกน้อง ได้แก่ พ.ต.ท.คริษฐ์ และ พ.ต.อ.อาริศ แจ้งความไว้ที่กองปราบปราม ในข้อหาทำร้ายร่างกาย (ตบบ้องหู) โดยวันนี้เป็นการมาพบตามกระบวนการกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามถึงกรณี นายอัจฉริยะ ถูกตำรวจกองปราบปราม จับกุมในข้อหาร่วมกรรโชกทรัพย์ ซึ่งในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะยืนอยู่ฝั่งเดียวกับพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ โดยเจ้าตัวปฏิเสธแสดงความคิดเห็น และให้ไปสอบถามทนายความแทน พร้อมเพียงพยักหน้ารับเมื่อถูกถามว่า "น่าสงสารหรือไม่"
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีอะไรจะฝากถึงกลุ่มผู้สนับสนุนหรือไม่พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ส่ายหน้า ก่อนรีบโทรศัพท์เรียกรถมารับ และเดินทางกลับออกไปทันที