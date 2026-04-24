สตช.แถลงชัด! ไม่พบ “ยาเสียสาว” ตามกระแสโซเชียล ย้ำสงกรานต์ไทยปลอดภัย เร่งสืบหาสาเหตุหญิงหมดสติ

ตำรวจยืนยันผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ “ไม่พบยาเสียสาว” กรณีสาวไทยอ้างถูกฉีดน้ำช่วงสงกรานต์ ชี้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ย้ำเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย เร่งหาสาเหตุหมดสติที่แท้จริง
วันนี้ (24 เม.ย.) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.นายแพทย์ วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ และ พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ร่วมแถลงข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข่าวสารในสื่อทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ภาษาจีน ซึ่งนำข้อมูลจากการที่มีผู้โพสต์ในแอปพลิเคชัน TikTok ที่อ้างว่า ตนเองได้รับพิษยาเสียสาวจากปืนฉีดน้ำ แล้วนำไปสื่อข่าวขยายความอ้างว่าเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยมีความอันตราย ทั้งที่อาจยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ทันทีที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับทราบข้อมูล ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน ทำการสืบสวนสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรม ได้ผลยืนยันว่า ไม่พบสาร GHB หรือ Gamma Hydroxybutyrate รวมถึงสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่นใดตามที่มีการกล่าวอ้าง โดยแจ้งให้ผู้เสียหาย (ผู้โพสต์) รับทราบแล้ว พึงพอใจในผลการตรวจสอบ ขณะที่สืบสวนไม่พบพฤติการณ์การเล่นสงกรานต์ตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยยืนยันการเล่นสงกรานต์ประเทศไทยปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับ สน.มักกะสัน กำลังสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ผู้เสียหายมีอาการหมดสติ
สำหรับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนจะปรากฏการณ์เผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ หญิงสาวผู้เสียหาย ให้การว่า วันที่ 11 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 22.00 น. ผู้เสียหายกับเพื่อน รวม 6 คน ได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงย่าน RCA โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน ต่อมาเวลาประมาณ 23.45 น. มีอาการ อาเจียน และหมดสติ เพื่อนจึงได้พาไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้บริเวณเกิดเหตุ ก่อนเพื่อนของผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความที่ สน.มักกะสัน ในวันที่ 12 เมษายน 2569
ทั้งนี้ ผู้เสียหายให้การกับพนักงานสอบสวน ว่า ในวันเกิดเหตุได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยแก้วน้ำของผู้เสียหายปิดฝามิดชิด และไม่ได้ไปดื่มกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เพื่อนในมีกลุ่ม ก่อนมีอาการหมดสติ จึงบอกเล่าอาการให้แพทย์รับทราบ จากข้อมูลเบื้องต้นแพทย์โรงพยาบาลเอกชนจึงสันนิษฐานว่าอาการดังกล่าวคล้ายเกิดจากสาร GHB ซึ่งเป็นยาต้านโรคลมชัก ยากล่อมประสาท-สะกดจิต ยาต้านพาร์กินสัน และยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท แต่หากจะชี้ชัดต้องรอผลการตรวจสอบสารพิษในเลือดจากห้องปฏิบัติการเสียก่อน ซึ่งทางโรงพยาบาลเอกชนได้เก็บตัวอย่างเลือดของผู้เสียหายไว้ โดยผู้เสียหายได้รับรักษาที่โรงพยาบาล ตั้งแต่เวลาประมาณ 00.01-03.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2569
ต่อมา สน.มักกะสัน แจ้งให้ผู้เสียหายมาพบเพื่อส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่เนื่องจากผู้เสียหายติดภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัด จึงเข้าพบตำรวจในวันที่ 17 เมษายน 2569 และพาตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจ เก็บตัวอย่างเลือด ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการของสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ไม่พบสารพิษใดๆ ซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่าไม่พบสารพิษในการตรวจครั้งนี้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากผ่านระยะเวลามาหลายวัน ดังนั้น ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2569 ตำรวจจึงไปขอตัวอย่างเลือดที่โรงพยาบาลเอกชนเก็บไว้ในตอนแรก พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน ได้นำตัวอย่างเลือดของผู้เสียหายมาตรวจสอบยังสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อตรวจหาสารดังกล่าวและสารพิษอื่นๆ อีกครั้ง โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันไม่พบสารพิษ หรือสารเสพติด หรือ ยา GHB หรือยาเสียสาว ในตัวอย่างเลือดของผู้เสียหายรายดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ได้แจ้งให้ผู้เสียหายรับทราบแล้วพึงพอใจในผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มั่นใจว่า ประเทศไทยมีความปลอดภัย และมีมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม เข้าใจและเห็นใจผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้หญิง เมื่อมีอาการผิดปกติกับร่างกายย่อมตกใจและกังวลใจเป็นธรรมดา การเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนหาความจริงเป็นเรื่องที่ดี
ด้าน ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวย้ำว่า ตามที่มีการกล่าวอ้างว่าผสมยาเสียสาวในน้ำที่ใช้ เล่นสงกรานต์แล้วฉีดใส่ร่างกาย กระเด็นสัมผัสร่าง เข้าปาก จนมีอาการดังกล่าวนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะหากทำเช่นนั้นปริมาณยาจะเจือจางมากจนไม่ออกฤทธิ์ได้ ต้องดื่มกินเข้าไปจำนวนมากเท่านั้นจึงออกฤทธิ์ และย้ำว่าผลการตรวจทางพิษวิทยาในห้องปฏิบัติการในกรณีนี้ไม่พบสารยาเสียสาว และสารพิษอื่นใด
ด้านน.ส.เอ (นามสมมติ) ผู้เสียหายที่มาร่วมแถลงข่าว กล่างเพียงสั้นๆ ว่า เรื่องนี้มีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากที่ตนไม่ได้เล่าให้ฟัง โดยยืนยันว่าไม่ได้คิดไปเองและไม่ได้โกหก ที่ออกมาโพสต์เพื่อเตือนภัยนักเที่ยว ไม่คิดว่าจะทำให้เรื่องราวบานปลายขนาดนี้ ส่วนอาการที่เกิดขึ้นกับตนเองขณะนี้ยังสาเหตุไม่ได้ ซึ่งจพให้ตำรวจหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ทั้งนี้ ยืนยันว่าประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อยากให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย