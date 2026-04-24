นาทีชีวิต! ตร.จราจรทุ่งมหาเมฆ ช่วยหญิงหายใจไม่ออก ใกล้หมดสติ นำส่ง รพ.จุฬาฯ ได้ทันเวลา

นาทีชีวิต! ตำรวจจราจรทุ่งมหาเมฆ ไม่รอช้า ฝ่าการจราจรช่วยหญิงแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ใกล้หมดสติ ซิ่งนำส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ ทันเวลา ปลอดภัยถึงมือแพทย์ เสียงขอบคุณสะท้อนหัวใจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
วันนี้ (24 เม.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ทุ่งมหาเมฆ ที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถนำผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัย
เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 20 เม.ย. 2569 พ.ต.ท.ประเสริฐ บัวแก้ว สว.จร.สน.ทุ่งมหาเมฆ ได้รับการประสานจากสถานีวิทยุ จส.100 ว่า หญิงรายหนึ่งมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก นิ้วล็อก แขนไม่มีแรง ใกล้จะหมดสติ อยู่ภายในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้า สีดำ จอดอยู่บริเวณใกล้ทางลงทางพิเศษพระราม 4-1 ภายหลังรับแจ้ง พ.ต.ท.ประเสริฐ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรอยู่บริเวณแยกใต้ด่วนพระรามที่ 4 รีบตรวจหารถคันดังกล่าว พร้อมสั่งการให้สายตรวจจราจร สน.ทุ่งมหาเมฆ เร่งรีบเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ ต่อมาเจ้าที่ตำรวจจราจร สน.ทุ่งมหาเมฆ ได้ตรวจพบรถคันดังกล่าวจอดชิดขอบทางด้านซ้ายอยู่บริเวณริมถนนพระราม 4 ห่างจากทางลงทางด่วน พระราม 4-1 มาประมาณ 100 เมตร จึงได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือโดยทันที จากการสอบถามพบว่า หญิงรายดังกล่าวมีอาการอ่อนแรง และแจ้งว่า แน่นหน้าอกมาก หายใจไม่ออก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งว่า รพ.อยู่ไม่ไกล ขออาสาขับรถไปส่งที่ รพ.จุฬาฯ ให้ จากนั้นได้รีบช่วยกันประคองหญิงรายดังกล่าวไปนั่งยังเบาะหลังรถยนต์ จากนั้น จ.ส.ต.ฐิติวัฒน์ ภะคินี ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ทำหน้าที่พลขับรีบขับรถยนต์เก๋งของผู้ป่วยรีบมุ่งหน้าไปยัง รพ.จุฬาฯ และ จ.ส.ต.พงศธร บุญล้อม ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จราจรอีก 3 นาย ร่วมกันเปิดช่องทางจราจร เร่งนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ผู้ป่วยถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรณีดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการตัดสินใจในสถานการณ์เร่งด่วน การประสานงาน และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชน กรณีท่านประสบปัญหาระหว่างทาง เช่น ป่วยฉุกเฉินดังเข่นในกรณีนี้ รถเสีย หรือขัดข้อง หรือหากต้องการแจ้งอุบัติเหตุจราจร หรือสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook 1197 สายด่วนจราจร, เพจตำรวจทางหลวง หรือโทร.สายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร 1197 และสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง