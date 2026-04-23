แม่น้องกะทิปล่อยโฮ! รับสุนัขคืนอ้อมกอด "หนุ่มกรรชัย"มอบ 1 แสนช่วยปิดคดี

ปิดฉากดราม่า! แม่น้องกะทิร้องโฮรับ สุนัขคืนอ้อมกอด หนุ่มกรรชัยใจดีมอบให้ 1 แสนช่วยจบทุกคดี สัญญาจะดูแลให้ดีที่สุดสมกับที่รอคอยมานาน
วันนี้ (23 เม.ย.) ที่ สน. มีนบุรี พ.ต.อ.สมโภช ทองมูล ผกก.สน.มีนบุรี ได้เป็นตัวแทนในการนัดหมายคุณแพร เจ้าของ"น้องกะทิ" สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนวัย 10 ปี และคุณนิกกี้ ที่คุณแพรฝาก"น้องกะทิ"เลี้ยงไว้เนื่องจากตัวเองล้มป่วยด้วยโรคสโตรก แต่เมื่ออาการดีขึ้นและขอสุนัขคืน กลับถูกบ่ายเบี่ยงและมีการเรียกเงินจำนวน 100,000 บาท จนต้องพามาร้องตำรวจกองปราบปรามเมื่อวานนี้ เพื่อส่งมอบคืนสุนัขกัน โดยมีจ่าคิงส์ แตงทิม ร่วมเป็นพยานด้วย
ทันทีที่พบหน้า เมื่อตัวแทนฝั่งคนเลี้ยงนำน้องกะทิมาถึง คุณแพรถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ร้องไห้โฮและเข้าสวมกอดน้องกะทิด้วยความรักและความคิดถึง
โดยฝั่งคนรับฝากเลี้ยงได้แสดงบิลค่ารักษาพยาบาลตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นเงินประมาณ 17,000 บาท (ยังไม่รวมค่าอาหารและค่าดูแลอื่นๆ)
บทสรุปทางกฎหมาย ทั้งสองฝ่ายตกลงโอนเงินจำนวน 100,000 บาท ด้วยความสมัครใจ และดำเนินการเซ็นเอกสาร ถอนฟ้องทุกคดี ทั้งทางแพ่งและอาญาที่มีต่อกันทั้งหมด ซึ่งเงิน 100,000 บาท หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังแสดงเจตนาให้เจ้าของสุนัขยืมไปจ่ายก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าของต้องดูแลต้องกะทิให้ดีที่สุด หากทำตามสัญญาจะยกเงินก้อนนี้ให้ทันที
"จากนี้ไปกะทิจะได้กลับไปอยู่บ้านเดิม พร้อมคำมั่นสัญญาจากเจ้าของว่าจะดูแลสมาชิกสี่ขาตัวนี้ให้ดีที่สุดสมกับที่รอคอยมานาน"คุณแพร กล่าว