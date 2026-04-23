อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี หารืออธ.ดีเอสไอ ปมปราบบัญชีม้า-ฟอกเงืน

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี หารืออธิบดีเอสไอ เพื่อหาแนวทาง ปราบปรามบัญชีม้า- พนันออนไลน์ เขื่อมโยงข้อหาฟอกเงิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี ได้ เดินทางเข้าพบและปรึกษาหารือ กับ พันตำรวจโท ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องในวาระโอกาสที่ได้โยกย้ายมารับตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี
ทั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือ กี่ยวกับ แนวทางการดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ว่าอาจจะมีการประสานข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดี ตามพระราชกำหนด มาตรการ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่เรียกว่าบัญชีม้า หรือการดำเนินคดีพนัน ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงิน
ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือ ในการทำงาน การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
โดยก่อนหน้านี้ นายเทพประทานพร สมัยที่เคยเป็นพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เป็นบุคคลซึ่ง มีประสบการณ์ ทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในคดีสำคัญหลายคดีไม่ว่าจะเป็น คดีบุหรี่ Philip Morris ที่มีการนำเข้าจากประเทศ อินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ หรือคดี การทุจริต เงินในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่มีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรกับพวก ถูกดำเนินคดี หรือคดี การฟอกเงิน ที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างๆ
ที่ผ่านมาเคยร่วมงาน กับกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ หรือกองคดีแชร์ ที่มี พันตำรวจโทอานนท์ อุนทริจันทร์ เป็นผู้อำนวยการกอง
รวมถึงเคยเป็นวิทยากรในงานประชุมสัมมนา ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านมา และร่วมโครงการถอดบทเรียน ของคดีพิเศษ กับกองบริหารคดีพิเศษ ที่มีนางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ เป็นผู้อำนวยการกอง บริหารคดีพิเศษ
หลังการปรึกษาหารือเสร็จสิ้น นายเทพประทานพรทองคลัง ได้มอบรูปหล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ไว้เป็นที่ระลึก และ พันตำรวจโทยุทธนา แพรดำ ได้มอบของที่ระลึก ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ