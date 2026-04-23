รมว.ยธ. มอบนโยบาย ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวดเร็ว เสมอภาค

MGR Online - รมว.ยุติธรรม มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ผู้บริหารกระทรวงฯ มุ่งเน้น 7 ประการ สร้างความเชื่อมั่นประชาชนอย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ
วันนี้ (23 เม.ย) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10 - 01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมาย นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย น.ส.รวิวรรณ จตุรพิธพร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม
โอกาสนี้ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า การมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรมในวันนี้ ถือเป็นกรอบการทำงาน และขอฝากทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมสิ่งใดที่แก้ไขได้ให้เร่งรีบโดยด่วนเพื่อภาพลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนโยบายหลัก 7 ประการ ประกอบด้วย
1) น้อมนำพระบรมราโชบายโครงการพระราชดำริ และหลักการทรงงานไปปฏิบัติให้ปรากฏผลอย่างเข้มข้น ถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
2) ปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งเป็นคดีที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษ เช่น คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การฉ้อโกง การฟอกเงิน การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคดีอื่นตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
3) ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติดตามกรอบกฎหมายเด็ดขาด สร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ขยายผลการปฏิบัติกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด แสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
4) ช่วยเหลือประชาชน และเยียวยาผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม เน้นการทำงานเชิงรุกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5) พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมตามหลักนิติธรรมอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานสากล ประชาชนเชื่อมั่น ปรับปรุง ทบทวนกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบงานยุติธรรมในทุกมิติ ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
6) แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมและดำรงอยู่ได้ตามปกติสุข ไม่ทำผิดซ้ำ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือผู้ถูกควบคุมทั้งเด็กและเยาวชนตามหลักสิทธิมนุษยชน มีมาตรฐานสากล พัฒนากระบวนการด้านพฤตินิสัยเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้มีโอกาสกลับสู่สังคม และดำรงอยู่ได้ตามปกติสุข มุ่งเน้นป้องกันมิให้กลับมากระทำผิดซ้ำเพื่อให้สังคมปลอดภัย
และ 7) บริหารงานยุติธรรมอย่างมืออาชีพ ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการบริหารงานยุติธรรมของทุกหน่วยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใช้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งคน งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้และระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและจริยธรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
พร้อมกันนี้ รมว.ยุติธรรม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติการทำงาน ดังนี้ 1.ให้เร่งรัดการปฏิบัติงานหรือการเสนองาน โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการปฏิบัติงานหรือเสนองานตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้ เช่น การดำเนินการทางวินัย การเสนอขออนุมัติหรือขออนุญาต ในส่วนกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ชัดเจนให้เร่งรัดดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของราชการและประชาชนเป็นสำคัญ 2.การรายงานเหตุด่วนหรือเหตุสำคัญน่าสนใจ กรณีมีเหตุด่วนหรือเหตุสำคัญน่าสนใจเกิดขึ้นในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งแต่ระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยเร็วหรือในโอกาสแรก เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ทันท่วงทีและแก้ไขสั่งการ
3.การบริหารงบประมาณหรือเงินกองทุนของหน่วยงาน กรณีเงินงบประมาณขอให้บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์วิกฤตของประเทศอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ กรณีเงินกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น กองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทุนยุติธรรม รวมถึงเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของกระทรวงยุติธรรม ขอให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 4.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและกำหนดตัวชี้วัด ขอให้ทุกหน่วยงานนำนโยบายที่ได้แจ้งทราบแล้วไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม
5.การบริหารงาน ขอให้ผู้บริหารทุกระดับ กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและร่วมแก้ไขปัญหากับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ 6.ขอฝากข้อคิดประการหนึ่งของนักปรัชญาตามหลักการที่ว่า “ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม” จึงขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานนำไปเป็นหลักยึดถือปฏิบัติเพื่อเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมต่อไป