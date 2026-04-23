กองปราบรวบยกทีม! สีกากีกำมะลอ อุ้มเซลล์สาวกระบี่ปล้นเงิน 1.2 แสน

กองปราบเปิดปฏิบัติการ "ดับแก๊งมาเฟียอันดามัน ลวง อุ้ม ปล้น" รวบยกทีมลวงเซลล์สาวกระบี่ขายรถ ก่อนอุ้มปล้นเงิน1.2 แสน พบพฤติการณ์ชอบแอบอ้างเป็นตำรวจสืบภาค 8 กรรโชกทรัพย์ขี้ยาหลายคดี
วันนี้ ( 23 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วยพล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา รอง ผบก.ป.พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป.พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป.พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.อ.ภัทรพล ปัทมวงศ์ ผกก.สนับสนุน บก.ป. และพ.ต.ท.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก.5 บก.ป.ร่วมกันแถลงผลเปิดปฏิบัติการ "Undersea Storm ดับแก๊งมาเฟียอันดามัน ลวง อุ้ม ปล้น" จับกุมน.ส.นาตยา อายุ 52 ปี ,นายปฐมพงษ์ อายุ 59 ปี , นายเจษฎากร อายุ 58 ปี, น.ส.พนิดา อายุ 55 ปี น.ส.อัจจิมา อายุ 33 ปี นายสุนทร อายุ 56 ปี ,น.ส.ซาฮ่าร่า อายุ 27 ปี และ นางรัชนี อายุ 46 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา“ร่วมกันปล้นทรัพย์, ร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ, เป็นอั้งยี่และซ่องโจร, ร่วมกันพยายามหน่วงเหนี่ยวกักขังฯ , ร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ ทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ ,ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจฯ” แจ้งเพิ่มเติมนายปฐมพงษ์ และนายเจษฎากร ข้อหา แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน" พร้อมของกลางรถกระบะ โตโยต้า รีโว่ สีขาว 1 คัน, รถกระบะ อีซูซุ ดีแมกซ์ สีขาว 1 คัน, รถเก๋ง มิตซูบิชิ แลนเซอร์ สีเขียว 1 คัน ,รถกระบะ อีซูซุ ดีแมกซ์ สีเทา 1 คัน
,โทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง และ สมุดบัญชีธนาคารอีก 17 เล่ม
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่าคดีนี้เริ่มจาก น.ส.บี (นามสมมติ) อายุ 37 ปี เซลล์ขายรถมือสองในพื้นที่ จ.กระบี่ เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อดำเนินคดีกับ น.ส.นาตยา และพวก หลังร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ เหตุเกิดภายในปั๊มน้ำมัน ปตท.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ก่อนจะมาร้องขอความช่วยเหลือกับกองปราบปราม จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีการวางแผน แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทั้งติดต่อ หลอกลวง ผู้รับเงิน ผู้ขับรถ และผู้ใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีการนัดหมายสถานที่ เวลา และเตรียมยานพาหนะไว้ล่วงหน้า มูลเหตุเชื่อว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่าง น.ส.พนิดา กับ นายวิเศษ ซึ่งเคยอยู่กินฉันสามีภรรยา ภายหลัง น.ส.พนิดา พ้นโทษคดียักยอกทรัพย์ เมื่อปี 2568 ได้พยายามเรียกร้องเงินจำนวน 500,000 บาท จากนายวิเศษ เพื่อแลกกับการไม่ยุ่งเกี่ยวกัน แต่นายวิเศษไม่ยินยอม จึงเกิดความโกรธแค้นและวางแผนก่อเหตุโดยใช้วิธี “หลอกขายรถยนต์” เพื่อล่อเป้าหมายมายังจุดนัดพบ
พ.ต.อ.ธนวัฒน์ กล่าวว่า ในวันเกิดเหตุ นายวิเศษไม่ได้เดินทางมาตามนัด จึงให้ น.ส.ดาว ซึ่งมีอาชีพรับซื้อรถยนต์มือสอง มาแทน แม้กลุ่มผู้ก่อเหตุจะทราบว่าเป้าหมายเปลี่ยนไป แต่ยังคงเดินหน้าตามแผน เมื่อผู้เสียหายเดินทางถึงจุดเกิดเหตุ กลุ่มผู้ต้องหาได้แสดงบทบาทตามแผน โดย น.ส.นาตยา ทำหน้าที่เสนอขายรถ รับโอนเงิน 110,000 บาท และรับเงินสดอีก 140,000 บาท จากผู้เสียหาย ก่อนส่งต่อเงินให้ นายปรีชา และหลบหนีออกจากพื้นที่ ภายหลังยังโอนเงินต่อไปให้ น.ส.พนิดา 69,000 บาท ส่วนที่เหลือเก็บไว้ใช้ส่วนตัว ขณะที่ นายปรีชา ทำหน้าที่นำรถกระบะมาแสดงให้ดู แต่ไม่ส่งมอบกุญแจ และรับเงินสด 140,000 บาท ก่อนหลบหนีไปพร้อมเงิน ส่วน นายเจษฎากร และนายปฐมพงษ์ ขับรถมาจอดรอโดยไม่ดับเครื่อง เมื่อผู้เสียหายชำระเงินแล้ว ได้เข้ามาใช้กำลังพยายามบังคับตัวขึ้นรถ โดยอ้างตัวเป็นตำรวจสืบภาค 8 แต่ผู้เสียหายสามารถดิ้นหลบหนีได้ อย่างไรก็ตาม คนร้ายยังได้ทรัพย์สินไปเป็นกระเป๋า ภายในมีเงินสด 120,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง นอกจากนี้ น.ส.พนิดา ได้เข้ามาในจุดเกิดเหตุเพื่อขับรถกระบะออกไป แต่ถูกผู้เสียหายวิ่งไล่ติดตาม จึงส่งกุญแจรถให้ น.ส.อัจจิมา ขับรถหลบหนีแทน และยังมีการโอนเงินจำนวน 50,000 บาท ในช่วงเวลาก่อเหตุ
พ.ต.ท.ธีระพงษ์ กล่าวว่า จากการสืบสวนยังพบว่า น.ส.อัจจิมา มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน และอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ ขณะที่ นายสุนทร ทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการผ่านการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูลให้ผู้ร่วมก่อเหตุ ทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติ พบว่า นายปฐมพงษ์ เคยก่อเหตุอ้างเป็นตำรวจสืบภาค 8 กรรโชกทรัพย์วัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง อย่างไรก็ตามยังมีผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก 1 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
สอบสวน ผู้ต้องหาบางรายให้การปฏิเสธ ขณะที่บางรายรับสารภาพในข้อเท็จจริงบางส่วน ซึ่งสอดคล้องกับพยานหลักฐานในคดี เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไป