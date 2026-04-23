“โอ๊ค-อิ๊งค์-เอม” พาหลานเข้าเยี่ยมใกล้ชิด “ทักษิณ” นับถอยหลังพักโทษ 18 วัน

MGR Online - ครอบครัว “ชินวัตร” พาลูกหลาน รวม 10 คน เข้าเยี่ยมใกล้ชิด “ทักษิณ” กิจกรรมสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย รอเวลาพักโทษคุมประพฤติอีก 18 วัน
วันนี้ (23 เม.ย.) เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกครอบครัวชินวัตร นำโดย นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ “โอ๊ค” พร้อมบุตร 2 ราย , น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร หรือ “เอม” พร้อมบุตร 3 ราย และ และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ “อิ๊งค์” พร้อมบุตร 2 ราย เดินทางเข้าเยี่ยมใกล้ชิด นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ภายใต้กิจกรรมทดแทนสงกรานต์ 2569 “เยี่ยมญาติใกล้ชิด สาดความรักให้กันวันปีใหม่ไทย” ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 57 โดยปัจจุบันนายทักษิณถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลา 7 เดือน กับอีก 14 วัน และเหลือระยะเวลาถอยหลังก่อนพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง 18 วันเท่านั้น
สำหรับสมาชิกครอบครัวเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยรถคันแรกเป็นของครอบครัว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ “อิ๊งค์” อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เดินจูงมือ ด.ญ.ธิธาร สุขสวัสดิ์ หรือน้องธิธาร และ ด.ช.พฤจ์ธาษิณ สุขสวัสดิ์ หรือน้องธาษิณ ตามมาด้วยรถของ น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร หรือ “เอม” ที่จูงมือบุตรสาวฝาแฝด ด.ญ.พิณธารา หรือน้องเอมิ และ ด.ญ.พิณนารา หรือน้องนานิ พร้อมบุตรชายคนเล็ก ด.ช.ชินวาคิน หรือน้องวาคิน ปิดท้ายด้วยรถของ นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ “โอ๊ค” ที่จูงมือบุตรสาวและบุตรชายฝาแฝด คือ น้องโทนี่และน้องทีน่า มาด้วย โดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดลำลองสุภาพ มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และเดินประคองโอบกอดกันเข้าไปด้านในพื้นที่เรือนจำ พร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ซึ่งการเข้าเยี่ยมครั้งนี้มีเพียงบุตรและหลานตามรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 10 คน
ต่อมา เมื่อเวลา 10.35 น. ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยม ครอบครัวชินวัตรและบุตรหลานได้เดินออกมาจากเรือนจำท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว โดย น.ส.แพทองธาร ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนสั้นๆ ถึงภาพรวมการเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้ว่า โอเคค่ะ และภาพรวมวันนี้สมาชิกครอบครัวไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือพูดคุยถึงประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนก่อนจะพากันขึ้นรถเดินทางออกจากเรือนจำทันที