ทนายวัดนาป่าพงยื่นหลักฐานศาลเยอรมนี ชี้เงิน 12.2 ล้านถูกสีกายักยอก

ทนายวัดนาป่าพงยื่นหลักฐานศาลเยอรมนี ชี้เงิน 12.2 ล้านของ“มูลนิธิพุทธวจนเยอรมัน”ถูกสีกายักยอก ปัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัว"พระคึกฤทธิ์"
วันนี้ (23 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายนันทน อินทนนท์ ทนายความวัดนาป่าพง เข้ายื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กรณีข้อกล่าวหาว่ามีการโอนเงินจำนวน 12,200,000 บาท ไปให้สีการายหนึ่งที่ประเทศเยอรมนี
นายนันทน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ชี้แจงไปแล้วว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นการโอนเพื่อใช้จัดตั้ง “มูลนิธิพุทธวจนเยอรมัน” ไม่ใช่การโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าสีกาที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิ กลับนำเงินเข้าบัญชีมูลนิธิไม่ครบถ้วน อีกทั้งยังมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหลายรายการที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
นายนันทน กล่าวต่อว่า จากนั้นทางวัดนาป่าพงและพระอาจารย์คึกฤทธิ์ จึงได้ยื่นฟ้องสีกาคนดังกล่าวต่อศาลประเทศเยอรมนี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ศาลเยอรมันมีคำพิพากษาให้สีการายดังกล่าวพร้อมพวก ชดใช้เงินคืนกว่า 200,000 ยูโร หรือประมาณ 8 ล้านบาท ทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวสะท้อนชัดว่า เงินจำนวนนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวของสีกาคนดังกล่าว ไม่ได้ถูกนำเข้าบัญชีส่วนตัวของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามที่ถูกกล่าวหา ส่วนคดีอาญายังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเยอรมัน