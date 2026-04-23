รวบสาวบัญชีม้าเอี่ยวแก๊งหลอกลงทุนผ่าน Tinder เหยื่อสูญเงิน18 ล้าน

คอมมานโดตามรวบสาวบัญชีม้า เอี่ยวแก๊งหลอกลงทุนผ่าน Tinder เหยื่อสูญเงิน18 ล้าน สารภาพได้ค่าจ้าง 8 พัน พบติดคุกคดีบัญชีม้าแล้ว 4 ครั้ง
วันนี้ ( 23 เม.ย.) พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม น.ส.นันทิชา (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.432/2569 ลงวันที่ 11 มี.ค.69 ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น โดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยรู้ว่าจะนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ได้บริเวณสถานีรถไฟอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้เมื่อเดือน เม.ย.2565 ผู้เสียหายได้รู้จักกับคนร้ายผ่านแอปพลิเคชัน “Tinder” ก่อนที่คนร้ายจะตีสนิทสร้างความสัมพันธ์ จนเกิดความไว้วางใจ แล้วชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านเว็บไซต์ปลอม อ้างว่าเป็นการเทรดหุ้น ช่วงแรก ๆ สามารถถอนเงินได้จริง จนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินลงทุนเรื่อย ๆ รวม 20 ครั้ง ผ่านหลายบัญชีรวมความเสียหายกว่า 18 ล้านบาทแต่เมื่อจะถอนเงินกลับก็ไม่สามารถทำได้ อ้างว่าทำระบบผิดพลาด หรือให้โอนเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าภาษี และค่าดำเนินการต่าง ๆ ผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอก จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า น.ส.นันทิชา เป็นเจ้าของบัญชีม้า และกำลังจะเดินทางจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ไป จ.เชียงใหม่ จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน น.ส.นันทิชา ให้การว่า เมื่อปี 2565 เคยไปทำงานรับจ้างในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ก่อนมีน้าสาวชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยมีหญิงสาวพาไปดำเนินการเปิดบัญชีในพื้นที่ อ.ฝาง จำนวน 2 บัญชี ได้ค่าจ้าง 8,000 บาท แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหารายนี้เคยถูกดำเนินคดีบัญชีม้ามาแล้วหลายครั้ง ได้แก่ คดีศาลจังหวัดลำพูน ความเสียหาย 40,000 บาท ศาลตัดสินจำคุก 6 เดือน, คดีที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความเสียหาย 300,000 บาท จำคุก 1 เดือน, คดีศาลจังหวัดนราธิวาส ความเสียหายประมาณ 650,000 บาท จำคุก 2 ปี 1 เดือน และคดีศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความเสียหาย 4,000 บาท จำคุก 3 เดือน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.สอท.1 บช.สอท. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป