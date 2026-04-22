วัดพระธรรมกายนั่งสมาธิภาวนาถวายมหาสังฆทาน 40000 กว่าวัดทั่วไทยในวันคุ้มครองโลก

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร, เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการถวายมหาสังฆทานเนื่องในวันคุ้มครองโลก โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว พร้อมด้วยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ (รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถวายการต้อนรับ ต่อมาเวลา 09.00 น. พระภิกษุกว่า 80,000 รูป และสาธุชนกว่า 100,000 คน จากทั่วประเทศร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 22 ครั้งที่ 184 จากนั้นภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพระสังฆาธิการทั่วประเทศเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการสัมมนาเครือข่ายคณะสงฆ์นานาชาติกว่า 10 ประเทศ ภาคเย็น พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ในพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
การถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศนั้น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายวัตถุทาน กัปปิยภัณฑ์สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนด้วยทัศนานุตตริยะ (การเห็นอันประเสริฐ) โดยได้บำเพ็ญบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ 40,000 กว่าวัด สร้างพุทธสามัคคี ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อย่างพร้อมเพรียงของพุทธบริษัทจำนวนมาก และเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเพื่อบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 82 ปี หลวงพ่อธัมมชโยอีกด้วย
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เกิดขึ้นโดยวุฒิสภาชาวอเมริกันชื่อ Gaylord Nelson ที่ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมมือกันรักษาคุ้มครองโลก ในส่วนของพระพุทธศาสนานั้นองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) มีมติให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันธรรมะคุ้มครองโลก” ภายใต้คำขวัญ “Clean The World, Clean The Mind” เพราะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือ ใจของมนุษย์ ควรได้รับการคุ้มครองรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงได้จัดงาน “วันธรรมะคุ้มครองโลก” เพื่อให้พุทธบริษัท 4 จากทั่วโลก มาร่วมกันปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ ละชั่ว ทำดี ทำใจ ให้ผ่องใส ด้วยการประกอบบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์มีเมตตา ไม่เบียดเบียนใคร เพื่อให้โลกพบกับสันติภาพและความสุขสงบที่แท้จริง”