”พล.ต.ท.นพศิลป์“ นำทีมปิดฉาก รวบมือยิง "กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ"

กรณีเหตุการณ์ลอบยิง กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เมื่อค่ำวันที่ 20 มีนาคม 2569 บริเวณหน้าบ้านพักริมถนนเพชรเกษม อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้คนขับและตำรวจติดตามได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. สั่งการระดมทีมชุดสืบสวน นำโดย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ผบช.ประจำ ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. และ ชุดสืบสวนตำรวจนครบาล สืบสวนภาค 7 และ สืบจังหวัดกาญจนบุรี แกะรอยไล่ล่า นายวิโรจน์ เกตุมณี มือปืนลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ
กระทั่งชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกุมตัว นายวิโรจน์ เกตุมณี ได้บริเวณสะพานมอญใกล้กับทางข้ามฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี ซึ่งตำรวจสามารถควบคุมตัวได้ก่อนที่จะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ขณะนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งกระบวนการจำนวนทั้งหมด 5 คน ที่มีการออกหมายจับ
1. สมพร ลังเดช อดีตนาวิกโยธิน และเป็นผู้ประสานงาน จัดเตรียมแผน และชี้เป้า (จับได้แล้ว)
2. อลาวี อาแว คนขับรถ (จับได้แล้ว)
3. สุนทร พรหมภักดี เจ้าของอู่แยกชิ้นส่วนรถใช้ก่อเหตุ (จับได้แล้ว)
4. ธนภัทร วัฒนภิญโญ อดีตทหารพราน และเป็นมือปืน (จับได้แล้วที่จังหวัดกาญจนบุรี)
5. ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี อดีตนาวิกโยธิน และเป็นมือปืน (จับได้แล้ว)
เบื้องต้น พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ ตร. และ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บชน. ได้ควบคุมผู้ต้องหาเพื่อนำไปสอบปากคำอย่างละเอียดในกรุงเทพฯ และเพื่อทำการขยายผลถึงแรงจูงใจและผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย