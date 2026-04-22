แอดมินเพจ "คนรักบิ๊กโจ๊ก" แจ้งจับ "พ.ต.อ.ภาคภูมิ" ตัวการร่วมคดีสินบนทองคำ โวยเอาตัวรอดคนเดียว

แอดมินเพจ "คนรักบิ๊กโจ๊ก" ร้อง ปปป.ดำเนินคดี "พ.ต.อ.ภาคภูมิ" ตัวการร่วมติดสินบนทองคำ ป.ป.ช. - โอด! ไม่ยุติธรรมเอาตัวรอดคนเดียว
วันนี้ ( 22 เม.ย. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นางทิพวัลย์ มาศไตรแอดมินเพจ "คนรักบิ๊กโจ๊ก"พร้อมด้วย นายคาเชน บุญเรือง หรือ ทนายเจ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับสินบนทองคำ เช่นเดียวกับผู้ต้องหาอีก 6 รายก่อนหน้านี้ โดยระบุว่า พ.ต.อ.ภาคภูมิ มีส่วนรู้เห็นและเป็นตัวการร่วมในการนำสินบนทองคำไปใช้ในการวิ่งเต้นทางคดี
นางทิพวัลย์ เปิดเผยว่า การมาร้องทุกข์กล่าวโทษในวันนี้สืบเนื่องจากตนได้เห็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ตามสื่อ ซึ่งปรากฏภาพ พ.ต.อ.ภาคภูมิ อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่มีการติดสินบนทองคำแต่กลับไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงมองว่าไม่มีความเป็นธรรม เพราะในขณะที่คนอื่นในเหตุการณ์ถูกแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมด แต่เหตุใด พ.ต.อ.ภาคภูมิ จึงรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีไปได้
นางทิพวัลย์ กล่าวจต่อว่า ตนเดินทางมาในฐานะตัวแทนชาวอีสานที่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ในโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถช่วยคืนที่ดินให้ชาวบ้านได้กว่า 50,000 ไร่ โดยตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่เคยได้รับความช่วยเหลือจนได้ทรัพย์สินคืนมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท
ด้านทนายเจ ชี้แจงประเด็นข้อกฎหมายว่า แม้นางทิพวัลย์จะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงตามหลักกฎหมายทั่วไป แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ประชาชนจึงมีสิทธิในการกล่าวโทษเพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และมาตรา 30 ที่กำหนดให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดและเริ่มกระบวนการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และต้องปฏิบัติอย่างเป็นกลางไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ถูกต้องและยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย