เตือนภัย หนุ่มสักลาย ใช้แบงค์พันปลอม ตระเวณหลอกซื้อของชิ่งเงินทอนวงจรปิดเห็นหน้าชัดเจน

จากกรณีที่ ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ “Sirinad Soichanda”โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความไว้ว่า “บุคคลในรูปเป็นบุคคลอันตรายเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของช่วยกันระวังแล้วแชร์ด้วยนะคะโดนมาเมื่อเช้านี้โซนสนามบินน้ำนนทบุรี”
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพวันที่ 22 เม.ย.69 เวลาประมาณ 05.54 น. จับภาพคนร้าย สวมเสื้อยืดสีกรม เดินเข้ามาภายในร้าน และหยุดอยู่บริเวณหน้าเคาท์เตอร์ นำแบงค์ปลอมมาจ่าย พอได้เงินทอนคนร้ายรีบหนีออกไปด้วยความเร็ว
ภาพจากกล้องวงจรปิดของจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 เม.ย.69 เวลา เที่ยงคืนกว่า จับภาพคนร้ายรายเดียวกัน สวมเสื้อฮูดลายทหาร เดินเข้าไปที่ร้านโทรศัพท์เข้ามาซื้อหูฟังบลูทูธ ราคา 550 บาท หลังจากนั้นใช้แบงค์ 1,000 บาท จ่ายยืนรอเงินทอนก่อนจะเดินออกจากร้านและรีบหนีไป
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นจุดเกิดเหตุบริเวณร้าน ไทยฟู๊ด ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี พบ น.ส.เอ นามสมมุติ อายุ 49 ปี พนักงานร้าน เปิดเผยว่า วันนี้ตนมาเปิดร้านเวลาประมาณ 04.00 น. หลังจากนั้น มีรถจยย.ไม่ทราบยี่ห้อ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขี่เข้ามาบริเวณข้างร้านจอดรถ เดินลงมาและเดินเข้ามาในร้าน เดินมาด้วยเท้าเปล่าอายุประมาณ 35-40 ปี มีรอยสักเต็มตัว ตั้งแต่บริเวณหัวจนถึงขา เข้ามาที่ร้านบอกกับตนว่าจะซื้ออาหารแมว ตนจึงบอกว่าอยู่ตรงบริเวณด้านข้าง คนร้ายจึงหยิบอาหารแมวมา1ซอง ราคา 18 บาท และหยิบโค๊ก 1 ขวดราคา 25 บาท ได้หยิบแบงค์ 1,000 บาท มาวางไว้บนเคาท์เตอร์ หลังจากนั้นตนจึงหยิบเงินทอนให้ไปจำนวน 957 บาท ซึ่งจังหวะหยิบเงินที่คนร้ายให้มา ตนรู้แล้วว่าเป็นแบงค์พันปลอม เพราะลักษณะของกระดาษกับขนาดเล็กกว่าแบงค์จริง แต่ตนต้องยอมรับเพราะตนรู้สึกกลัว ที่ร้านมีแต่ผู้หญิง และเป็นช่วงเวลาเช้ามืด ประกอบกับคนร้ายสักยันต์เต็มตัว เดินมาประชิดตัว ทำให้คนตนทำอะไรไม่ได้ หลังจากที่ตนทอนเงินไป คนร้ายเหมือนจะรีบวิ่งหนี และชนเข้าประตูร้านก่อนจะวิ่งไปที่รถจยย.รีบขี่หนีออกไป หลังตนโพสต์เตือนภัยในโลกโชเชียล มีคนเข้ามาแฉในคอมเม้นต์ว่าคนร้ายคนดังกล่าวได้ไปก่อเหตุโดยลักษณะแบบเดียวกันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าเป็นคนร้ายรายเดียวกัน ตนจึงอยากฝากถึงคนร้ายว่าไม่ควรทำแบบนี้กับคนอื่นให้ไปหางานทำอยากฝากถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รีบจับกุมคนร้ายรายนี้คิดว่าทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว