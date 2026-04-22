ทลายแก๊งขนบุหรี่กรองทิพย์เถื่อนข้ามชาติ ยึดของกลาง 3.5 หมื่นซอง

ปอศ.-สรรพสามิต-ยาสูบ ทลายขบวนการขนบุหรี่เถื่อนข้ามชาติ สกัดจับกระบะตู้ทึบกลางเมืองกาญจน์ ยึด "กรองทิพย์-Texas" 3.5 หมื่นซอง
วันนี้ ( 22 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.วงศ์ปกรณ์ เปรมกุลนันท์ รอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย รอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพสามิต นำโดย ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่การยาสูบแห่งประเทศไทย นำโดย นายวีรศักดิ์ แก้วลอยมา หัวหน้าสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย ร่วมกันแถลงผลการจับกุม นายนฤพล (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี พร้อมของกลางบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์ ลักลอบนำเข้าจำนวน 69 ลัง และยี่ห้อ Texas จำนวน 1 ลัง รวมทั้งสิ้น 35,000 ซอง พร้อมรถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแม็ค สีบรอนส์ ทะเบียน 3 ฒถ 9439 กรุงเทพมหานคร ได้บริเวณริมถนนภายในซอยเขาตองพัฒนา ถ.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่าสืบเนื่องจากนโยบายกวาดล้างการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ซึ่งส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีมหาศาล โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม บก.ปอศ. ได้ประสานข้อมูลกับกรมสรรพสามิตและการยาสูบแห่งประเทศไทย จนทราบเบาะแสว่าจะมีการลักลอบขนบุหรี่เถื่อนจากประเทศเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อนำมาส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงได้วางกำลังดักรอในเส้นทางเป้าหมาย กระทั่งพบรถกระบะลักษณะตรงตามที่สายลับรายงานจึงเข้าสกัดจับและขอตรวจค้น โดยมีนายนฤพลเป็นผู้ขับขี่ จากการตรวจสอบหลังกระบะซึ่งมีหลังคาปิดมิดชิด พบของกลางบุหรี่ที่ระบุว่าเพื่อการส่งออก (For Export Only) ซุกซ่อนอยู่เต็มคันรถจำนวน 70 ลัง
พ.ต.อ.นฤพนธ์ กล่าวว่า จากการสอบสวน นายนฤพลให้การรับสารภาพว่า ตนมีอาชีพขับรถขนส่งเอกชนและมีรถกระบะตู้ทึบเป็นของตนเอง โดยได้รับการติดต่อจากเพื่อนที่รู้จักกันสมัยติดคุกให้มาช่วยขนบุหรี่เถื่อนจากชายแดนเพื่อไปส่งที่จังหวัดสมุทรปราการ แลกกับค่าจ้างครั้งละ 7,000 บาท ซึ่งตนทราบดีว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายแต่ก็ตัดสินใจทำ โดยจะได้รับคำสั่งจุดนัดหมายส่งของอีกครั้งเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมาย เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้น จำหน่าย หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร และข้อหามีไว้ในครอบครองหรือขายสินค้าที่มิได้เสียภาษีตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ ได้ฝากเตือนประชาชนว่าบุหรี่เถื่อนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำคุกและปรับสูงสุดถึง 15 เท่าของค่าภาษี