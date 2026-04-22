“ดีเอสไอ” พบข้อมูล 2 บริษัทเรือขนน้ำมัน ใช้เวลาลอยทะเลนานกว่าปกติจริง อยู่ระหว่างขยายผล

MGR Online - “โฆษกดีเอสไอ” เผย 2 บริษัทเรือขนส่งน้ำมันหายกลางทะเล จ.สุราษฎร์ธานี รับมีการส่งตามกำหนดล่าช้าจริงแต่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง ส่วนอีก 3 บริษัทเรือ เตรียมให้ข้อมูล 23 เม.ย.นี้
วันนี้ (22 เม.ย.) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีออกหนังสือเรียกสอบปากคำกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ 2 บริษัทเจ้าของเรือขนส่งน้ำมัน ในฐานะพยาน (ทั้งหมด 8 บริษัท พบความผิดปกติ 20 เที่ยวเรือจากเรือ 12 ลำ) ว่า เมื่อวานนี้ (21 เม.ย.69) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบปากคำกรรมการของบริษัทเจ้าของเรือทั้ง 2 แห่ง ซึ่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทางกรรมการบริษัทฯ ได้มีการนำเอาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวน อีกทั้งยังได้ให้ข้อมูลสาเหตุว่าทำไมเรือของบริษัทฯ จึงไม่สามารถขนส่งน้ำมันไปยังบริษัทคลังน้ำมันที่ จ.สุราษฎร์ธานี ได้ตามกำหนด แต่พบข้อเท็จจริงที่ตรงกัน คือ มีการใช้ระยะเวลาการวิ่งเเล่นเรือในน่านน้ำทะเลนานกว่าปกติจริง
พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า ส่วนรายละเอียดเชิงลึกว่าเป็นเพราะปัจจัยเรื่องเรือเสียต้องจอดชะลอไว้ก่อน หรือเพราะคิวเต็ม ต้องต่อคิวเพื่อรอเข้าส่งน้ำมันกับบริษัทคลังน้ำมันหรืออย่างไรนั้น ตรงนี้ต้องขอสงวนไว้เพื่อใช้ขยายผลสืบสวน รวบรวมข้อมูลสอบสวนต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการให้ปากคำในฐานะพยานของทั้ง 2 บริษัทเรือที่ได้ให้ไว้นั้น คณะพนักงานสอบสวนรับฟังเต็มที่ และจะได้นำรายละเอียดไปประมวลเปรียบเทียบหากับพยานหลักฐานอื่นๆ และใช้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ในวันที่ 23 เม.ย.69 จะยังมีอีก 3 บริษัทเรือขนส่งน้ำมันจะเดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้การชี้แจงในฐานะพยานตามนัดหมายต่อไป
“ประเด็นที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ รายละเอียดในการประกอบธุรกิจ เพื่อพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ได้รับมานั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ ส่วนในด้านพฤติการณ์การเดินเรือก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ต้องตรวจสอบหาสาเหตุและแรงจูงใจกรณีการเดินเรือล่าช้าผิดปกติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการขยายผลสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อสรุปทางคดีต่อไป โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมุ่งเน้นการตรวจสอบในส่วนของเส้นทางเดินเรือเป็นหลัก ส่วนการขยายผลนอกเส้นทางเดินเรือ ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดการทำงานก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด” พ.ต.ต.วรณัน กล่าว
ส่วนกรณีการรับโอนสำนวนคดีบริษัท ทริลเลี่ยนปิโตรเทรดดิ้ง จำกัด จ.อ่างทอง ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันเกินราคา และน้ำมันไม่ได้คุณภาพ หรือมีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงทำการอายัดไว้ 2 ถังน้ำมัน จากนั้นเมื่อวันที่ 17 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ นำโดยกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัดอ่างทอง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกันเข้าตรวจสอบรวบรวมข้อมูลและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมันอีก 2 ถัง เพื่อใช้ขยายผลกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือสนับสนุนการกระทำความผิด พร้อมย้ำว่าหากผลตรวจคุณภาพน้ำมันที่พบเพิ่มอีก 2 ถัง พบการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม พร้อมดำเนินคดีเอาผิดเพิ่มด้วย และจะได้หารือรับโอนสำนวนจาก บก.ปคบ. มาสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษอีกหนึ่งคดีนั้น เรื่องนี้
ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงกรณีคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง ว่า กรณีนี้ไม่ต้องเสนอรายละเอียดไปให้คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) พิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่อีกแล้ว เพราะถ้าพฤติการณ์ทางคดีเข้าข่ายตามมติของประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็สามารถใช้อำนาจลงนามรับเป็นคดีพิเศษได้ทันที อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ตนได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดทางคดีแล้ว เบื้องต้นพบว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการรับเป็นคดีพิเศษ ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอเรื่องขึ้นมาให้ตนเองลงนามอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นขั้นตอนทางธุรการคดี แต่ในข้อเท็จจริงแล้วพนักงานสอบสวนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมทำคดีแล้ว โดยจะแยกเป็นคดีพิเศษอีกคดี ซึ่งการรับกรณีที่ จ.อ่างทอง เป็นคดีพิเศษจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้