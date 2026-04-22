ศาลแขวงพระนครใต้ จำคุก "ปู-มัณฑนา" 2 ปี คดีฉ้อโกงเงิน"ลูกหมี"

ศาลแขวงพระนครใต้ พิพากษาจำคุก "ปู-มัณฑนา"อดีตดารานักแสดง 2 ปี คดีฉ้อโกงหลอกลงทุน และพ.ร.บ.เช็ค จำนวน 2 ล้านบาท
ที่ศาลแขวงพระนครใต้ ถนนเจริญกรุง เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (21 เม.ย.) ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี หรือลูกหมี เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.มัณฑนา หิมะทองคำ หรือ ปู อดีตดารานักแสดงชื่อดัง เป็นจำเลยในความผิดฐานฉ้อโกง และความผิด พ.ร.บ.เช็ค โดยวันนี้ลูกหมีเดินทางมาพร้อมกับ น.ส.อำนวยพร มณีวรรณ์ทนายความส่วนตัว
ภายหลัง น.ส.อำนวยพร ทนายความลูกหมีกล่าวว่า ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ปู-มัณฑนาในความผิดฐานฉ้อโกงเกี่ยวกับเรื่องการหลอกร่วมลงทุนเป็นเวลา 2 ปี ศาลเห็นว่าจำเลยไม่มีหลักฐานว่า จำนวนเงินที่ลูกหมีโอนไปให้นั้นนำไปลงทุนอะไร มีแต่หลักฐานที่โอนเงินไปให้บุคคลอื่นต่อ ซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจที่ชักชวนให้ลงทุนไว้ ส่วนในความผิดฐาน พ.ร.บ.เช็ค ศาลเห็นว่า จำเลยมีการจ่ายเช็คมาหลายฉบับและฉบับสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท จำเลยมีการเปลี่ยนเช็คมาเรื่อยๆ โดยที่โจทก์รู้อยู่แล้วว่าจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ให้โจทก์ได้ จึงได้ยอมรับเช็คที่จำเลยสั่งจ่ายมาโดยเช็คที่ชำระเป็นเช็คค้ำประกันและโจทก์ยอมรับว่าโจทก์ได้ให้โอกาสจำเลยและมีการผ่อนชำระให้บางส่วน ศาลมองว่าทั้งโจทก์และจำเลยโจทก์รู้อยู่แล้วว่า จำเลยไม่มีความสามารถในการชำระเงิน ก็ยอมรับเช็คไว้ ข้อหาในส่วนนี้ศาลจึงบอกว่าไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค และให้นับโทษต่อจากคดีก่อนหน้านี้ที่ศาลอาญากรุงเทพฯใต้พิพากษาจำคุก ปู-มัณฑนา เป็นเวลา 2 ปี ในคดีหมิ่นประมาทฯ โดยขณะนี้จำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ยื่นหลักทรัพย์เดิม 200,000 บาท โดยโจทก์ได้ยื่นต่อศาลขอคัดค้าน การปล่อยชั่วคราว
น.ส.รัศมี หรือ ลูกหมี กล่าวว่า ตนดีใจที่วันนี้ชนะคดี ส่วนศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ส่วนตนยังมีคดีที่ฟ้องร้องอยู่อีก ก็ต้องดำเนินคดีต่อไปตามขั้นตอนกฎหมาย หากมีการโพสต์ข้อความหรือรูปของตนในทางที่เสื่อมเสียก็จะมีการยื่นฟ้องต่อไป เมื่อกระทำความผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย แต่ละคดีตนมีความตื่นเต้น ว่าผลคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่าง ไร เพราะว่าการกระทำของจำเลยเป็นการชักชวนตนไปลงทุนจริงๆมีการกล่าวหาตนทั้งบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ตนเป็นฝ่ายผิดหมด เห็นว่าเขาไม่มีจิตสำนึกชีวิตเขาถึงย่ำแย่แบบนี้ ตนได้เห็นหน้ากับคู่กรณี ดูเป็นน้ำเสียงเครียดและไม่ยอมให้ผู้ที่ติดตามตนมาเข้าฟังการพิจารณาคดี วันนี้ก็รู้สึกประสบความสำเร็จในการชนะคดีที่รอมา 2 ปีส่วนคดีฟ้องแพ่งก็มีคดีที่ศาลสั่งให้จ่าย 1,700,000 บาท ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ