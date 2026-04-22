่"แม่น้องกะทิ" ร้อง CIB ถูกเพื่อนยักยอกสุนัขแสนรักที่ฝากเลี้ยงขณะป่วย ซ้ำเรียกค่าเลี้ยงดู-ค่าหมอ 1 แสน

"จ่าคิงส์" พาสาวตรังร้อง บช.ก. หลังนำ"น้องกะทิ" สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนแสนรักฝากเพื่อนเลี้ยง เหตุล้มป่วยเป็นสโตรก พอหายดีจะขอคืน กลับถูกเรียกค่าเลี้ยงดู-ค่าหมอ 1 แสนบาท
วันนี้ (22 เม.ย.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) "จ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่" พา นางสาวแพร (นามสมมติ) อายุ 35 ปี ผู้เสียหายชาวจังหวัดตรัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บช.ก.เพื่อร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกคนรู้จักยักยอกสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ชื่อ "น้องกะทิ" ไป พร้อมเรียกเงินค่าเลี้ยงดูเป็นจำนวนสูงถึง 100,000 บาท
นางสาวแพร เปิดเผยว่า "น้องกะทิ" เป็นสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน เพศผู้ ซึ่งอดีตสามีซื้อให้เป็นของขวัญเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในราคา 30,000 - 40,000 บาท ตนเลี้ยงดูฟูมฟักมาอย่างดีเสมือนลูกในไส้และเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2568 ตนได้ล้มป่วยกะทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ตอนแรกให้น้องสาวเป็นคนช่วยดูแลน้องกะทิให้ แต่โชคร้ายซ้ำสอง เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2568 น้องสาวกลับล้มป่วยด้วยโรคเดียวกัน ทำให้ไม่มีใครสามารถดูแลสุนัขได้
นางสาวแพร กล่าวต่อว่า จากนั้นได้ตัดสินใจติดต่อเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่ปี 2564 เพื่อขอฝากน้องกะทิไว้ชั่วคราว โดยตกลงกันชัดเจนว่า หากอาการดีขึ้นจะมารับคืนทันที ตลอดเวลาที่รักษาตัวอยู่ที่ จ.ตรัง พยายามโทรศัพท์สอบถามอาการน้องกะทิมาโดยตลอด จนกระทั่งเดือน ก.พ. 2569 เมื่อร่างกายเริ่มฟื้นตัว จึงเดินทางมาหาเพื่อนที่กรุงเทพฯ เพื่อขอรับสุนัขคืน แต่กลับถูกกีดกันไม่ให้พบหน้า ซ้ำร้ายแม่ของเพื่อนยังยื่นคำขาดว่า หากต้องการตัวน้องกะทิคืน ต้องนำเงิน 100,000 บาทมาจ่าย โดยอ้างว่าเป็นค่าเลี้ยงดูและค่ารักษาสุนัขในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินจริง
"หนูคิดถึงน้องมาก อยู่ด้วยกันมา 10 ปี น้องคือแรงใจเดียวที่ทำให้หนูอยากหายป่วยเพื่อกลับมาเจอ ไม่คิดว่าความไว้ใจจะทำให้เราต้องพรากจากกันแบบนี้" นางสาวแพร กล่าว
นางสาวแพร กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความข้อหา "ยักยอกทรัพย์" ไว้ที่ สน.มีนบุรี และ สน.หนองค้างพลู มีการเรียกตัวคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้น้องกะทิคืน และยังคงถูกกีดกันไม่ให้เจอหน้าสุนัขเช่นเดิม
ทางด้าน จ่าคิงส์ สะพานใหม่ ระบุว่า กรณีนี้สะเทือนใจคนรักสัตว์อย่างมาก เจ้าของป่วยหนักแต่กลับถูกคนรู้จักซ้ำเติมด้วยการพรากสัตว์เลี้ยงแสนรักไป ซ้ำเรียกเงินสูงถึง 100,000 บาท วันนี้จึงพาผู้เสียหายมาที่ บช.ก.เพื่อให้ช่วยติดตามคดีและเร่งรัดการนำ "น้องกะทิ" กลับคืนสู่อ้อมกอดเจ้าของโดยเร็วที่สุด เพราะสุนัขอายุมากแล้วและมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้ป่วยที่กำลังพักฟื้นเป็นอย่างมาก