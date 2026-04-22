ป.หิ้ว "อัจฉริยะ"ฝากขัง-ค้านประกัน แอบนักข่าวออกหลังอาคารจอดรถ

กองปราบคุมตัว "อัจฉริยะ " พร้อมพวก กรรโชกทรัพย์ "ผกก.ห้องกัก ตม."ส่งศาลฝากขังผัดแรกพร้อมค้านประกันตัว สับขาหลอกนักข่าวแอบพาออกด้านหลังอาคารจอดรถ
วันนี้ (22 เม.ย.) ที่ กองปราบปราม เมื่อเวลา 08.15 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวน กก.1.บก.ป. นำตัวนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อมพวกขบวนการร่วมกันกรรโชกทรัพย์พ.ต.อ.วัชรพล กาญจนกันทร ผกก. 3 บก.สส.สตม. ไปส่งผัดฟ้องฝากขังที่ศาลอาญาผัดแรกพร้อมแนบคำร้องขอคัดค้านการประกันตัว
ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า ตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ ได้นำรถตู้มาจอดที่ประตูทางเข้าอาคาร พร้อมเอาแผงเหล็กมากั้น เหมือนเตรียมตัวนำผู้ต้องหาไปส่งเช่นครั้งก่อน ๆ ทำให้ผู้สื่อข่าวหลายสำนักมาตั้งกล้องดักถ่ายภาพทำข่าวจำนวนมาก แต่ล่าสุดได้รับแจ้งจากนายตำรวจกองปราบ ว่า พนักงานสอบสวนได้ส่งตัว นายอัจฉริยะ พร้อมพวกไปส่งที่ศาลอาญาแล้ว โดยนำตัวทั้งหมดออกจากอาคารกองปราบไปขึ้นรถที่เตรียมไว้ที่อาคารจอดรถด้านหลังแล้ว