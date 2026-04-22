ผบ.ตร. ชู 6 แนวทาง “ตำรวจอาชีพยุคใหม่” เร่งปรับ Mindset คืนศรัทธาประชาชน”

ผบ.ตร. ชู 6 แนวทาง เดินหน้า “ปลุก Mindset ตำรวจอาชีพ” ดันปฏิรูปจากภายใน มุ่งสร้างตำรวจยุคใหม่ โปร่งใส ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ฟื้นศรัทธาสังคมอีกครั้ง
วันนี้ (22 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่สถาบันส่งเสริมการสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ.นครปฐม พล.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี ในฐานะที่ปรึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านยุทธศาสตร์การป้องกันปราบและปรามอาชญากรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 15 (นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 79) จำนวน 281 นาย ได้กล่าวบรรยายกับผู้เข้าร่วมอบรมว่า : “ตำรวจอาชีพยุคใหม่” นั้น ตำรวจไทยต้องเร่งปรับ Mindset เพื่อให้ทันต่อความคาดหวังของสังคม และกลับมายืนอยู่ในหัวใจประชาชนอีกครั้ง
โดยมีใจความว่า สาระสำคัญของแนวคิดดังกล่าว เน้นว่าตำรวจอาชีพต้องมีทั้ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและยุติธรรม ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน
พร้อมกันนี้ ยังเสนอกรอบ Mindset ตำรวจที่ดี ไว้อย่างชัดเจน ทั้งเรื่องการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทนต่อความยากลำบาก ไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล ยึดมั่นในความยุติธรรม ใช้ปัญญาแก้ปัญหา และรักษาความไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติ 6 ด้าน ที่ถูกชูเป็นหัวใจของตำรวจยุคใหม่ ประกอบด้วย (1.) ปกป้อง พิทักษ์ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2.) ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างสวัสดิการและขวัญกำลังใจ (3.) กล้าแก้สิ่งที่ผิด และทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม (4.) ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจ (5.) เป็นต้นแบบที่ดี รู้กฎหมาย ไม่กระทำผิดเสียเอง (6.) พัฒนาและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน เข้าถึง เข้าใจ และช่วยแก้ปัญหา
พล.ต.อ.อัคราเดช ยังได้กล่าวบรรยายต่อผู้เข้าอบรมอีกว่า ผบ.ตร. มีแนวคิดดังกล่าวหวังสะท้อนการปฏิรูปจากภายในองค์กร เพราะประชาชนยุคใหม่ไม่ได้ต้องการเพียงตำรวจที่จับกุมคนร้ายได้ แต่ต้องการตำรวจที่สุภาพ โปร่งใส รับฟัง และพร้อมยืนเคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ การปลุก “Mindset ตำรวจอาชีพ” ครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การอบรมเชิงทฤษฎี แต่เป็นสัญญาณชัดเจนว่า องค์กรตำรวจไทยกำลังถูกผลักดันให้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ ที่ประชาชนต้อง “เชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจ” ได้อีกครั้ง