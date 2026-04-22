อุกอาจ! เรวดีเดือด สองผัวเมียขับจยย.เรียกพวกรุมทืบ หนุ่มขับเก๋งหัวร้อนบุกชก ปมแค่ปาดหน้า ซัดกันต่อหน้าตำรวจ

จากกรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อ วิทยุชุมชน แกไม่รอดแน่ The Series ได้โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดเดือด ขณะชายขับรถเก๋งและแฟนสาว ถูกกลุ่ม ชายฉกรรจ์รุมทำร้ายร่างกาย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย ระงับเหตุแต่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เนื่องจากคนเยอะ ที่เกิดเหตุบริเวณปากซอยเรวดี 11 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เม.ย.69 เวลาประมาณ 14.07น. โดยโพสต์ระบุข้อความว่า “ระทึกซอยเรวดี 10! หนุ่มขี่มอไซค์ปาดหน้า-เบรกกวนรถเก๋ง พอจอดเคลียร์ กลับทำท่าชะงัดจะเข้าทำร้าย จนคนขับรถเก๋งต้องชกป้องกันตัวสวนกลับ พอฝ่ายมอไซค์สู้ไม่ได้รีบโทรเรียกพวกมารุมยับ อุกอาจหนัก ‘ไอ้โบ๊ท’ เพื่อนร่วมแก๊งโชว์เหนือลากหญิงสาวในรถลงมาสาวหมัดใส่ไม่ยั้ง พลเมืองดีถ่ายคลิปแฉว่อนเน็ต ล่าสุดชาวเน็ตเปิดวาร์ปหน้าชัด รอยสักเต็มตัว! ”
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในเวลาประมาณ 14.07 น. (เวลาในกล้องไม่ตรง) บันทึกภาพรถเก๋งสีขาวได้ขับมาบริเวณจุดเกิดเหตุจากนั้น โดยขับตีคู่มากับจยย. ที่มีผู้ขับขี่สวมเสื้อยืดสีน้ำเงิน และคนซ้อนเป็นแฟนสาวสวมเสื้อสีขาว จากนั้นได้จอดคุยประมาณ 1 นาทีก่อนทางด้าน ผู้ขับขี่รถเก๋ง สวมเสื้อแขนยาวสีเทากางเกงขาสั้น รองเท้าผ้าใบ เดินลงจากรถพร้อมแฟนสาวของคนขับเก๋งสวมเสื้อสีดำ จากนั้นก็ได้มีปากเสียงกัน ก่อนทางด้านคนขับเก๋งจะชกคนขับจยย. จนกระทั่งล้มลง มีการต่อยฉุดกระชาก ทำให้คนขับรถจยย.ล้มลงหลายครั้ง ในขณะเกิดเหตุทางด้านแฟนของคนขับเก๋ง พยายามเข้าห้าม จนสถานการณ์สงบลงขณะหนึ่ง
ต่อมาคลิปจากชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพอีกมุม คาดว่าเวลาห่างไปประมาณ 10 นาที บันทึกเหตุการณ์ หลังจากทางผู้ขับเก๋งและจยย. สงบลงทางด้านคนขับเก๋งก็ยังคงจอดที่เกิดเหตุ ส่วนทางด้านคนขับจยย. ได้โทรเรียกพวกมาจำนวนหลายคน โดยมีชายเสื้อแดงได้เดินวน เคาะกระจกรถเก๋งเพื่อให้คนขับลงมา แต่ทางด้านผู้ขับเก๋งยังคงนั่งอยู่ด้านใน จนกระทั่งผ่านไปไม่นานขณะ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาสายตรวจจำนวนสองนายถึงที่เกิดเหตุ ทางด้านคนขับเก๋งจึงยอมลงมาและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อมาได้มีหญิงผมทองสวมเสื้อสีขาวได้เดินปลีกเข้ามาหาทางคนขับเก๋ง จึงได้ใช้มือดันคอของหญิงคนดังกล่าว จึงทำให้สถานการณ์บานปลายทำให้ฝั่งคู่กรณีโกรธ จนกระทั่งคนใส่เสื้อแดงฝั่งคนขับจยย. ได้เดินมาต่อยหน้าคนขับเก๋ง 1 หมัด จากนั้นทางด้านกลุ่มคนขับจยย. ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงและผู้ชายได้เดินปรี่มาบริเวณรถเก๋ง โดยมีทางด้านนายโบ้ท สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงน้ำเงินปรี่เข้าไปต่อย และในขณะเดียวกันทางด้านของแฟนของคนขับเก๋งได้เอา หัวโผล่มาพร้อมมือพยายามช่วยห้ามแฟนหนุ่มกับคู่กรณี แต่ปรากฏว่าถูกสาวผมทองกระชากหัว ก่อนที่นายโบ๊ทจะต่อยไปที่แฟนของคนขับเก๋ง จากนั้นแฟนของคนขับจยย.ที่ยืนอยู่บริเวณตู้น้ำ และกลุ่มเพื่อนสาวของเขาก็ก็เข้ามาทำร้ายแฟนคนขับเก๋ง
ล่าสุดวันนี้(21 เม.ย.69) เวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าพบ นายสราวุฒิ หรือไปร์ท ประดิษสร อายุ 34 ปี พนักงานเก็บลูกเทนนิส และน.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 36 ปี แฟนสาว เจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ซีวิค สีขาว ได้นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาให้กับทีมข่าว พร้อมภาพบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บจากการลงทำร้ายเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
นายสราวุฒิ หรือไปร์ท กล่าวว่า ช่วงเกิดเหตุ ตนตนขับรถมากลับจากยิม เพื่อกำลังกลับบ้านในซอยเรวดี ซึ่งจะเป็นซอยถนนสองเลนสวนกัน ปรากฏว่าตนก็ได้ขับมาปกติใกล้จะถึงบ้านได้มีรถจยย.ด้านหน้าตนเปิดไฟเลี้ยวขวาจะตนจึงรอให้จยย.เลี้ยวเข้าก่อน หลังจากที่จยย.คันดังกล่าวเข้าซอยไปแล้ว ตนก็ขับออกไปตามปกติ แต่ขับด้วยความรีบพอสมควร เพราะต้องไปไปทำงานต่อ อยู่ดีๆจยย.คู่กรณีขับมาปาดหน้าทางด้านขวาและเบรค ซึ่งมุมรถของตนตอนนั้นเป็นมุมอับสายตา ตนจึงบีบแตกแล้วจยย.ขับต่อไปอีกแล้วเบรคใส่อีกตนก็บีบแตรอีก หลังจากขับไปถึงประมาณซอยเรวดี 10 คู่กรณีได้เบรคอีกโซนก็บีบแตรอีกและคู่กรณีได้จอดรถตนจึงถามว่าพี่กวนตีนหรอขับรถแบบนี้ขับรถแบบนี้เป็นนักเลงหรอฝั่งนั้นตอบว่าไม่ได้นักเลงไม่ได้กวนตีน ต้นจึงบอกว่าถ้าไม่ให้นักเรียนก็แยกย้ายต่างคนต่างไปแต่เมียคู่กรณีบอกว่ามึงด่าผัวกูแบบนี้แล้วมึงจะไปง่ายๆได้ยังไง หลังจากเมียคู่กรณีพูดแบบนั้นตนจึงลงจากรถไปถามว่าแล้วมึงจะเอายังไงมึงยังไงหลังจากนั้นคู่กรณีก็บอกว่าแล้วจะเอาไงทำท่าเหมือนจะลุกขึ้นมาตนจึงต่อยไปก่อนตนยอมรับว่าตนทำร้ายร่างกายเขาเป็นคนเริ่มทำก่อน หลังจากนั้นก็ต่อยกันอยู่ 2 คนฝั่งคู่กรณีสู้ตนไม่ได้ล้มลงไปแล้วจะลุกขึ้นมาอีกตนใช้มือค้ำไว้แล้วก็ต่อยไปอีกทีนึงจนเขาล้มไปต้นก็เลยเตะไป 1 ทีแต่ลังเลว่าจะเตะหรือไม่เตะเลยเตะไม่แรงเท่าไหร่หลังจากนั้นก็รู้ว่าเขาสู้ไม่ได้แล้วตนจึงขึ้นรถกำลังจะกลับ แต่กำลังจะกลับทางคู่กรณีตะโกนมาบอกว่ามึงเก่งจริงมึงรอพวกกูก่อนต้นก็ไม่ได้พูดอะไรและเขาพูดต่อว่ามึงทำร้ายร่างกายเสร็จแล้วมึงจะไปไหนมึงรอก่อนดิรอตำรวจก่อน ตอนจึงบอกว่ามึงมีพวกคนเดียวหรอกูก็มีพวกมีเพื่อนเหมือนกัน หลังจากนั้นตนจึงจอดรอเพราะเขาพูดถึงตำรวจด้วยและมันถึงคอนโดตนแล้วแต่ตนไม่อยากเลี้ยวเข้าไปในคอนโดเพราะไม่อยากให้รู้ว่าบ้านตนอยู่ไหนสักพักพวกคู่กรณีก็มาแล้วมาเคาะรอบรถท้าทายให้ลงมาตนจึงไม่ลง สักพักคนตัวร้ายที่ขับ jazz มาทะเบียนตนจดไว้หมดมาอีกประมาณ 5-6 คนจากเดิมมากัน 3 คนมะรุมขอรอบรถและพยายามเปิดประตูแล้วบอกว่ามึงเก่งหรอลงมาดิท้าทายให้ลงมาหลังจากนั้นตำรวจมา 2 คนได้บอกให้ตนลงมาเคลียร์ต้นจึงลงเพราะสบายใจตรงที่ว่าตำรวจมาแล้วแต่ก็เป็นไปตามคลิปเลยไม่ป้าคนนึงเสื้อขาวเดินมาทำท่าจะตบตนแต่ตนค้ำไว้และมีคนเสื้อแดงอ้อมมาต่อยทางด้านหลังจากนั้นก็ชุลมุนกันหมดเลยสักพักหนึ่งแฟนตนก็ลงมาจากรถแล้วพยายามเอามือกันแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาลากแฟนตนออกมาแล้วผู้ชายก็ต่อยจนกระดูกจมูกร้าวไปเอกซเรย์มาเรียบร้อยแล้ว
น่าจะเป็นเพราะเหตุการณ์ตอนแรกที่ต่อยกันตัวๆต้นโมโหเลยชี้หน้าว่าเมียผู้ก่อเหตุว่าเดี๋ยวตบแม่งเลยแต่แฟนมาห้ามก่อนแล้วพูดว่าหนูบอกแล้วให้พี่ไปจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้จนโมโหมากแต่ที่ต่อยเขาตนยอมรับว่าผิดจริงๆแต่ที่มาต่อยเมียตนมันเกินไปถ้าเป็นผู้หญิงตบยังพอว่าอันนี้ผู้ชายต่อยผู้หญิงตนเจ็บใจมาก ตนคิดว่า
ทางคู่กรณีอายุยังไม่เยอะแต่แดดนนท์อาจจะแรงไปหน่อย ตำรวจก็ดีมากช่วยดำเนินเรื่องให้เต็มที่ในวันเกิดเหตุทางฝั่งนั้นบอกว่าตนไปทำร้ายเขาก่อนทางตำรวจก็ได้สวนบอกว่าพวกคุณน่ะไปรุมทำร้ายเขา ตำรวจที่มา 2 คนเขาช่วยห้ามแล้วแต่ห้ามไม่อยู่เพราะคนที่มาก่อเหตุเยอะมากตำรวจมาแค่ 2 คนเองขอกำลังเสริมแต่มาไม่ทันตำรวจยังมาขอโทษตนเลยที่บอกให้ออกมาแล้วโดนรุมทำร้ายแบบนี้ ตนไม่ว่าตำรวจ
น.ส.เอ กล่าวว่า ตอนแรกตอนนั่งเฉยๆไม่คิดว่าจะมีอะไรเพราะเห็นตำรวจมาแล้ว แต่พอมีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาตรงแฟนตนตอนจึงรีบโผล่หัวออกมาเพื่อที่จะมาช่วยห้ามตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากตนจำได้ว่ามีทั้งคนต่อยแฟนตน และตนก็โดนต่อยไปประมาณ 2-3 หมัดยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยสักคำหัวหน้าออกมาเพื่อจะกันแฟน ตนมีแผลบริเวณขาทั้งสองข้างและนิ้วก้อยด้านซ้ายบวมและมีบริเวณดั้งร้าวเพราะเอกซเรย์มา วันที่ 28 นี้หมอนัดไปเอกซเรย์ต่อยืนยันตนไม่รู้จักคู่กรณี
เบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความแล้ว ซึ่งกรณีนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีการสองสองฝ่าย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำเบื้องต้น โดยมีการส่งผู้บาดเจ็บตรวจที่โรงพยาบาลขณะนี้อยู่ระหว่างรอใบแพทย์มาประกอบสำนวนคดีเพื่อที่จะทำการแจ้งข้อหาต่อไป
นายสมชาย เดชเจริญศรี อายุ 59 ปีเจ้าของร้านซักผ้าถังทอง คนเห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า เหตุเกิดประมาณบ่าย 2 โมง ตนทำงานอยู่ในร้านได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทตรงหน้าร้านส้มตำเลยออกมาดู เห็นว่ามีการชกต่อยกัน ระหว่างคนขับขี่รถจยย.และคนขับรถเก๋ง ลงมาต่อยกันกลางถนน แฟนคนขับรถเก๋งลงมาห้าม ทางคนขับขี่รถจยย.ไม่ยอมจึงเรียกพวกมา และมาจอดอยู่ตรงหน้าร้านตน พอตำรวจมายืนด่ากันสักพักก่อนจะลงมือลงไม้ต่อหน้าตำรวจที่ยืนอยู่ 2 นาย สักพักแฟนของคนขับรถเก๋งลงมามีการรุมกันอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจึงตามมาอีก 2 นาย เพื่อระงับเหตุ หลังจากนั้นก็แยกย้ายพากันไปแจ้งความที่สภ.เมืองนนทบุรี ส่วนสาเหตุตนไม่ทราบ