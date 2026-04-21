นาทีรวบ! "อัจฉริยะ"ขณะทานอาหารที่ร้านทีเฮาท์ ย่านพระรามหก

เปิดภาพนาที ตำรวจกองปราบบุกรวบ"อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์"ขณะนั่งรับทานอาหารที่ร้านทีเฮาท์ ย่านพระรามหก
วันนี้ (21 เม.ย.) เปิดภาพนาที ตำรวจ กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ที่ร้านทีเฮาท์ ถนนพระรามหก แขวงเขตพญาไท กทม.ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา "ร่วมกันกรรโชกทรัพย์"หลังร่วมกับพวกรวม 6 รายกรรโชกทรัพย์พ.ต.อ.วัชรพล กาญจนกันทร ผกก.3 บช.สตม.จำนวน 2.5 ล้านบาท
ล่าสุดพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ไม่อนุญาตให้ นายอัจฉริยะ กับพวก ประกันตัวในชั้นสอบสวนทั้งหมด รวมทั้ง รอง ผบก.ตชด. ที่ถูกจับรายล่าสุด ซึ่ง ทั้งหมดต้องถูกคุมตัวเข้าห้องคุมขังกองปราบปราม เพื่อรอส่งฝากขังที่ศาลอาญา พร้อมแนบคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวในวันพรุ่งนี้ (22 เม.ย.)