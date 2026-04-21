"อัจฉริยะ"นอนคุก! ป.ค้านประกันตัว ส่งฝากขังพรุ่งนี้-รวบแล้ว รอง ผบก.ตชด.

"อัจฉริยะ" คอตกนอนคุก! กองปราบปฏิเสธให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน เตรียมส่งฝากขังศาลพรุ่งนี้ -รวบแล้ว รอง ผบก.ตชด.คีย์แมนคนสำคัญ
วันนี้ (21 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี ตำรวจ กก.1 บก.ป. จับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อมพวกรวม 6 ราย ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา "ร่วมกันกรรโชกทรัพย์"พ.ต.อ.วัชรพล กาญจนกันทร ผกก.3 บช.สตม.จำนวน 2.5 ล้านบาทว่า ล่าสุดพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ไม่อนุญาตให้ นายอัจฉริยะ กับพวก ประกันตัวในชั้นสอบสวนทั้งหมด รวมทั้ง รอง ผบก.ตชด. ที่ถูกจับรายล่าสุด
โดยทั้งหมดต้องถูกคุมตัวเข้าห้องคุมขังกองปราบปราม เพื่อรอส่งฝากขังที่ศาลอาญา พร้อมแนบคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวในวันพรุ่งนี้ (22 เม.ย.)