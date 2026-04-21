"อัจฉริยะ"โวยถูกกลั่นแกล้ง! กรรโชกทรัพย์ "ผกก.ตม." ยันฟ้องกลับคนแจ้งจับแน่

"อัจฉริยะ"โวยถูกกลั่นแกล้งร่วมกรรโชกทรัพย์ "ผกก.ตม." 2.5 ล้าน มั่นใจมีพยานหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์ได้ ยันฟ้องกลับคนแจ้งจับแน่!
วันนี้ (21 เม.ย.) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์ว่า ตอนนี้ตนเองอยู่ที่กองปราบปรามแล้ว อยู่ระหว่างการสอบปากคํา ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นคาดว่ามาจากก่อนหน้านี้ตนเองได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนผู้พิพากษาและภรรยาผู้พิพากษาคู่หนึ่ง เกี่ยวกับการวิ่งเต้นประกันตัวผู้ต้องหาที่ ตม.สวนพลู ส่วนเรื่องเงิน 2.5 ล้าน ภรรยาผู้พิพากษาเป็นคนรับไม่เกี่ยวข้องกับตนเองและลูกน้องแต่อย่างใด แต่ก็ไม่รู้ว่าเอาหลักฐานมาจากไหนถึงได้ออกหมายจับตนเองกับพวกรวม 6 คน ซึ่งเรื่องนี้ตนเองมีหลักฐานทั้งหมดเพราะเรื่องนี้ทางดีเอสไอได้ทําการสอบปากคําเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้พิพากษาและภรรยาก็มีการนําตัวส่ง ป.ป.ช. แล้ว
นายอัจฉริยะ กล่าวว่าส่วนเรื่องคลิปเสียงขู่กรรโชกทรัพย์นั้นยืนยันว่า ไม่มีและตนมีหลักฐานชี้แจงทั้งหมด นอกจากนี้ไม่มีการโอนเงินเข้ามาแต่อย่างใด จึงเชื่อว่าการถูกจับกุมในครั้งนี้เป็นการกลั่นแกล้งอย่างแน่นอน มั่นใจในพยานหลักฐานว่าตนเองและลูกน้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ นายอัจฉริยะ บอกว่า ไม่มีเพราะไม่ได้ทําอะไร สบาย ๆ แต่หลังจากนี้จะดําเนินการฟ้องกลับบุคคลที่แจ้งจับ ตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวนจึงยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เสียหายและผู้ต้องหาบ้างแต่คาดว่ามี 6 คน เบื้องต้นทางตํารวจยังไม่ได้เล่าที่มาที่ไปในการจับกุมครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงหมายศาลในความผิดฐานกรรโชกทรัพย์เท่านั้น