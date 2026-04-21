รอง ผบก.ตชด.คีย์แมนร่วมทีม "อัจฉริยะ" กรรโชกทรัพย์ "ผกก.ตม." ติดต่อมอบตัวพรุ่งนี้

รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 ตัวการสำคัญร่วมแก๊ง"อัจฉริยะ" กรรโชกทรัพย์ "ผกก.ตม." ติดต่อขอมอบตัวกองปราบพรุ่งนี้ เผยเป็นเพื่อนร่วมรุ่น นรต.52 ทำหน้าที่เจรจา รอบแรกเรียก 1 ล้าน แต่ผู้เสียหายยึกยัก เลยขอเพิ่มเป็น 2 ล้าน พบเคยพัวพันคดีฉ้อโกงสหกรณ์มูลค่า 47 ล้านบาท
วันนี้ (21 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า จากแนวทางสืบสวนคดี นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อมพวก ร่วมกันกรรโชกทรัพย์ พ.ต.อ.วัชรพล กาญจนกันทร ผกก.3 บช.สตม.จำนวน 2.5 ล้านบาท นั้น เบื้องต้นพบมีการออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ราย ในจำนวนนี้มี นายตำรวจยศ "พ.ต.อ." ตำแหน่ง รอง ผบก.ตชด. รวมอยู่ด้วย
โดยแผนประทุษกรรมเบื้องต้น พบว่ามีการทำกันเป็นขบวนการ โดยเริ่มจาก นายอัจฉริยะ ไลฟ์สดพูดโจมตี พ.ต.อ.วัชรพล ผู้เสียหาย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนให้ พ.ต.อ.คนดังกล่าวซึ่งอดีตเคยรับราชการอยู่ใน บช.สตม. รวมถึงเป็นเพื่อนร่วมรุ่น นรต.52 กับผู้เสียหาย เข้าไปเจรจา โดย พ.ต.อ.คนดังกล่าว อ้างว่า สามารถเจรจากับ นายอัจฉริยะ เพื่อให้หยุดโจมตีได้ ก่อนจะมีการนัดหมายมาพบเจอกัน
ต่อมาในวันนัดหมายพูดคุยครั้งแรก พ.ต.อ.คนดังกล่าว ได้เดินทางไปพร้อมกับ น.ส.วิภาดา ทนายความ และ ส.อ.สิทธิชัย คนขับรถของ นายอัจฉริยะ ก่อนจะมีการเรียกรับเงิน 1 ล้านบาท เพื่อแลกกับการยุติไลฟ์โจมตี แต่ทว่าการเจรจาครั้งนั้นไม่สามารถหาข้อตกลกกันได้ ก่อนทั้งหมดจะแยกย้ายกันกลับไป
จากนั้นไม่นาน น.ส.วิภาดา ก็ได้โทรศัพท์ติดต่อไปหา พ.ต.อ.วัชรพล ผู้เสียหาย อีกครั้ง พร้อมกับข่มขู่เรียกเงินเพิ่มเป็น 2 ล้านกว่าบาท ก่อนท้ายที่สุด ได้นัดเจรจากันอีกครั้ง โดยบุคคลกลุ่มเดิม ก่อนที่ พ.ต.อ.วัชรพล ผู้เสียหาย จะตัดสินใจยอมจ่ายเงินให้ตามข้อเรียกร้องเพื่อตัดความรำคาญ ด้วยกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียง
อย่างไรก็ตามในส่วนของ พ.ต.อ.คนดังกล่าวนั้น จากการตรวจสอบประวัติเก่า พบว่า เคยมีเรื่องพัวพันกับคดีฉ้อโกงสหกรณ์ในพื้นที่ภาค 5 มูลค่าความเสียหาย 47 ล้านบาท ติดตัวอีกคดี ซึ่งหลังทราบข่าวว่าถูกออกหมายจับในคดีร่วมกรรโชกทรัพย์นั้น เจ้าตัวได้ประสานติดต่อเตรียมขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามในวันพรุ่งนี้