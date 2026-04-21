น้ำทะเลหนุนพังพนังกั้น! 58 ครัวเรือนระทม ‘พระโขนง’ อ่วม 2 ชม. กอ.รมน.-กทม.ระดมแก้เร่งด่วน

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 1 โดยกอ.รมน.กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เข้าดำเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ผนังกั้นน้ำบริเวณชุมชนเกาะกลาง สถานีสูบน้ำพระโขนงเกิดความเสียหาย
พล.ท.เพชรเอก อินทรทัต รอง ผอ.รมน.กทม. (ท) เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ทำให้ผนังกั้นน้ำแตกรั่ว ส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 58 หลังคาเรือน โดยมีบ้านเรือนเสียหายจำนวน 8 หลังคาเรือน และเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่นานประมาณ 2 ชั่วโมง ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และดำเนินการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่ชำรุด โดยมีการเปลี่ยนถุงบิ๊กแบ็คและติดตั้งแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรง เพื่อป้องกันน้ำทะลักซ้ำ โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน ภายใต้การควบคุมงานของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
รายงานระบุว่า การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสถานการณ์โดยรวมกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครั้ง