ด่วน! กองปราบบุกรวบ"อัจฉริยะ" ร่วมกรรโชกทรัพย์ ผกก.ตม. 2.5 ล้าน แลกไลฟ์แฉปล่อย ผตห.ชาวจีน

ตำรวจกองปราบบุกรวบ "อัจฉริยะ" คาร้านอาหารย่านคลองประปา หลังร่วมกับพวกกรรโชกทรัพย์ ผกก.ตม. 2.5 ล้านบาท แลกไลฟ์แฉนำตัวผู้ต้องหาชาวจีนออกจากห้องกักของ ตม.
วันนี้ (21 เม.ย.) เมื่อเวลา 15.30 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา รอง ผบก.ป. และ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อมพวกอีก 6 ราย หนึ่งในนั้นมีตำรวจยศ รอง ผบก. สังกัด ตชด. ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา "ร่วมกันกรรโชกทรัพย์" จับได้ที่ร้านทีเฮาท์ ถนนพระรามหก แขวงเขตพญาไท กทม.
สืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้กำกับห้องกัก สตม.นำพยานเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ นายอัจฉริยะ ไลฟ์สด เกี่ยวกับการขบวนการปล่อยตัวผู้ต้องหาชาวจีน ที่ถูกคุมขังเพื่อส่งตัวกลับประเทศจีน แต่มีการอายัดตัวจากสถานีตำรวจท้องที่อื่น แจ้งว่าชาวจีนดังกล่าวถูกดำเนินคดีในท้องที่ เมื่อห้องกัก สตม.ปล่อยตัวให้ตำรวจท้องที่ไปแล้วปรากฏว่ามีการยินยอมความกัน ก่อนจะปล่อยตัวไป
หลังจากนั้นนายอัจฉริยะ ได้มีกรรโชกทรัพย์ พ.ต.อ.วัชรพล กาญจนกันทร ผู้กำกับ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน บช.สตม.เรียกรับเงิน 2.5 ล้านบาท ทำให้ผู้กำกับห้องกักตัดความรำคาญ ด้วยกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้ไป โดยมีผู้ขบวนการของ นายอัจฉริยะ มารับเงินไป แต่เมื่อจ่ายเงินให้ไปแล้วกลับไม่ยอมจบเรื่อง กลับมีการเรียกเงินอีก ไม่อย่างนั้นจะไลฟ์สดแฉอีก ทำให้ผู้กำกับห้องกัก สตม.ตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าว
ทั้งนี้หลังจับกุมตัว นายอัจฉริยะ เบื้องต้นให้การปฏิเสธ จากนั้นตำรวจกองปราบ นำตัวไปค้นที่บ้านพัก ย่านสุขสวัสดิ์ เพื่อหาหลักฐาน ส่วนตำรวจยศรองผู้การ ตชด.ขณะนี้กำลังติดตามตัวอยู่
ต่อมาผู้สื่อข่าว ได้โทรศัพท์ไปสอบถาม พ.ต.อ.วัชรพล ในฐานะผู้เสียหาย เปิดเผยว่า “ยังไม่ทราบรายละเอียดการจับกุม เนื่องจากตอนนี้ติดประชุมอยู่ ให้รอติดตามความคืบหน้าจากทางกองปราบ”