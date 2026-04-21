ปธ.ศาลฎีกาแถลงผลงานตามนโยบายรอบ 6 เดือน ขับเคลื่อน“ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” เชื่อมโยงสังคม พัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์ เสริมมาตรฐานคำพิพากษา
วันที่ 21 เม.ย. 2569 เวลา 14.00 น. นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา แถลงผลการดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา “คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ” รอบ 6 เดือน ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
เข้าร่วมรับชมการแถลงผลดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน
ความคืบหน้าผลดำเนินการที่บุคลากรศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาอย่างเต็มกำลังและความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความท้าทายของยุคดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้ศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง สรุปได้ดังนี้
1.คุณธรรมนำทาง การปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินการผ่านงานวิชาการ เช่น บรรจุหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม ในหลักสูตรการอบรมทั้งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและข้าราชการศาลยุติธรรม มากกว่า 20 หลักสูตรเพื่อปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตามมาตรฐานจริยธรรมตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งการอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในทุกหลักสูตรเช่น วัฒนธรรมทางการศาล ผู้พิพากษาในความคาดหวังของประชาชน การดำรงตนของผู้พิพากษา จิตสำนึกในการให้บริการประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผู้พิพากษาและบุคลากรให้เป็นแบบอย่างแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นเสาหลักที่เข้มแข็งผดุงความยุติธรรม นอกจากนี้ยังให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
2. สร้างศรัทธา ยกระดับการอำนวยความยุติธรรมเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธา เช่น ยกร่างคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญา พ.ศ. … , พัฒนาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลหมายจับ (AWIS) ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาอย่างมีประสิทธิภาพ, พัฒนาระบบบริการข้อมูลคดีผ่านตู้ให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) โดยให้ศาลจังหวัดพระประแดงและศาลแขวงสุวรรณภูมิ นำร่องใช้งาน, พัฒนาแอปพลิเคชั่นสนทนา COJ CHAT เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ประชาชน, การจัดโครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนในศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่สร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้ถึงการทำงานและการให้บริการของศาลยุติธรรม, การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ, ริเริ่มการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนที่ซ้ำซ้อน การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรมและผู้ถูกร้องเรียนเพื่อเป็นหลักประกันแห่งความเป็นธรรม
3. พัฒนาคุณภาพ พัฒนาทุกมิติให้เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร
ด้านมาตรฐานคำพิพากษาและคำสั่ง เช่น พัฒนาเครื่องมือคำนวณโทษทางอาญา จัดทำคู่มือหลักการพัฒนาการเขียนคำพิพากษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทำคำพิพากษามาตรฐานคดีฝ่ายเดียวการสนับสนุนข้อมูลคำพิพากษาที่เป็นปัจจุบันและพัฒนาระบบที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมีระบบ
ประธานศาลฎีกาในฐานะประมุของค์กรศาลยุติธรรมและคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนวทางการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ โดยเพิ่มจำนวนศาลในกลุ่มศาลพิเศษเพื่อให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่มีประสบการณ์สามารถดำรงตำแหน่งได้นานขึ้น และมีดำริให้ปรับปรุงแนวทางการจัดสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเพื่อเพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอต่อภาระงานในปัจจุบัน ด้านคุณภาพชีวิตบุคลากรและครอบครัว เช่น พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดีให้เหมาะสมกับสภาพคดีและบุคลากรในแต่ละศาล, สร้างแนวทางการสร้างสมดุล
ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบริหารการเงิน การทำกิจกรรมคลายเครียดในรูปแบบ Onsite Online และ On demand, การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้านพัฒนาบุคลากร เช่น พัฒนาทักษะใหม่ที่หลากหลายแก่บุคลากร อาทิ หลักสูตรเกี่ยวกับ AI หลักสูตรรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร
ด้านระบบงาน เช่น พัฒนาระบบ e-Filing version 4 เพื่อเพิ่มความสะดวกทั้งศาลชั้นต้นและศาลสูง
โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว ยกระดับการยืนยันตัวตน และปรับรูปแบบการส่งพยานเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานจริง, การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจศาลด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลยุติธรรมทั่วประเทศให้มีความสวยงามและปลอดภัย
ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ ประธานศาลฎีกา กล่าวขอบคุณบุคลากรศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายจนเกิดผลเป็นรูปธรรมในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา และขอเชิญชวนให้บุคลากรศาลยุติธรรมทั่วประเทศร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายในครึ่งปีหลังด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อสร้างศาลยุติธรรมที่มีมาตรฐานสากล และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนอย่างยั่งยืน