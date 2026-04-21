ชาวนานับร้อยแห่ร้อง "บิ๊กเต่า" ช่วย! ถูกโรงสีเบี้ยวค่าข้าวเปลือก 42 ล้าน

ชาวนาสุพรรณฯ ร้อยกว่าคนรวมตัวร้อง "บิ๊กเต่า" ช่วย! หลังถูกโรงสีเบี้ยวค่าข้าวเปลือก 42 ล้านบาท เผยคนโกงใช้ชีวิตหรูหรา ส่วนผู้เสียหายแทบสิ้นเนื้อประดาตัว
วันนี้ (21 เม.ย.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 14.30 น. “อาจารย์หนึ่ง” ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย นำชาวนาจากจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงรวม 155 ราย เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้ช่วยเร่งรัดติดตามคดีกรณีถูกโรงสีแห่งหนึ่งใน จ. สุพรรณบุรี ไม่จ่ายเงินค่าข้าวเปลือก เสียหายรวมกว่า 42 ล้านบาท
นางกรรณิการ์ อายุ 52 ปี หนึ่งในผู้เสียหาย เปิดเผยว่า โรงสีคู่กรณีในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ใช้วิธีเสนอราคารับซื้อข้าวเปลือกที่สูงกว่าท้องตลาดถึง 7,000-8,000 บาทต่อเกวียน เป็นเหตุให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง หลงเชื่อนำข้าวเปลือกไปขายให้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน กลับยังไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อภาระหนี้สิน ทั้งต้นทุนค่าปุ๋ย ค่ายา ตลอดจนค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนบุตรที่กลายเป็นภาระหนักอึ้งในขณะนี้
"พวกเราเดือดร้อนกันแสนสาหัส แต่กลับเห็นเจ้าของโรงสีใช้ชีวิตหรูหรา เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างสุขสบาย ช่างสวนทางกับภาพชาวนาที่กำลังจะสิ้นเนื้อประดาตัว" นางกรรณิการ์ กล่าว
ด้าน อาจารย์หนึ่ง กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าทางคดี ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งต่อมาคดีได้ถูกส่งต่อไปยังพนักงานอัยการแล้ว แต่กลับไม่มีความคืบหน้าหรือการดำเนินการเยียวยาใด ๆ ที่เป็นรูปธรรม ทำให้กลุ่มชาวนาตัดสินใจรวมตัวกันมาพบ "บิ๊กเต่า" เพื่อขอให้ช่วยใช้อำนาจหน้าที่เร่งรัดคดีและติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด
ต่อมา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ได้รับเรื่องดังกล่าวพร้อมรายงาน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ให้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคม. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด หากพบการกระทำที่เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนหรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยด่วนที่สุด