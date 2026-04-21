อุทธรณ์ยืนจำคุกคนละ12เดือน "สายน้ำ ทะลุวัง กับเพื่อน"พ่นสีสเปรย์ใส่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกคนละ12เ ดือน "สายน้ำ ทะลุวัง กับเพื่อน" ลักลอบพ่นสีสเปรย์ใส่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำให้ได้รับความเสียหสย เมื่อปี 2566
วันนี้ (21เม.ย.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีดำอ1416/2566 ที่อัยการคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องนายนภสินธุ์ ตรีรยาภิวัฒน์ หรือ สายน้ำ ทะลุวัง และนายสิทธิชัย ปราศรัย หรือ ออย อดีตนักเคลื่อนไหวกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ ร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันขีดเขียนทำให้โบราณสถานเได้รับความเสียหายเสื่อมค่า ตามพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 32 และ 35
กรณีเมื่อเมือวันที่ 6 เมษายน 2566 จำเลยร่วมกันพ่นสีสเปรย์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเสาชิงช้า เพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวให้ เยาวชนหญิงหรือ"หยก"นักศึกษาที่ทำกืจกรรมทางการเมือง ให้ได้รับการประกันตัว
ศาลอาญาพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดตามฟ้องจริงพิพากษาจำคุก "สายน้ำ" นภสินธุ์ และ "ออย" สิทธิชัย คนละ12 เดือน โดยไม่รอลงอาญา
ต่อมาจำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์ อ้างว่าไม่มีเจตนากระทำผิดขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นรอการลงโทษด้วย
ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายโบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของชาติ แม้จะเป็นการแสดงออกทางการเมืองแต่ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น.