xs
xsm
sm
md
lg

สน.มักกะสัน แจงปมสาวโดนวางยา GHB เที่ยวงานสงกรานต์ RCA

โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



สน.มักกะสัน ชี้แจงกรณีสาววัย 33 โดนวางยา GHB ขณะเที่ยวงานสงกรานต์ RCA อยู่ระหว่างรอผลตรวจเลือด

วันนี้ (21 เม.ย.) มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน Makkasan Metropolitan Police Station” โพสต์ข้อความกรณีหญิงสาวอายุ 33 ปี แจ้งความกับตำรวจ สน.มักกะสัน อ้างว่า ถูกวางยาเสียสาว ผ่านการฉีดน้ำจากปืนฉีดน้ำ ขณะไปเที่ยวสถานบันเทิงย่าน RCA ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ก่อนที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจหาสารพิษในร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรอผลการยืนยันอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า ตรวจสอบแล้ว พบว่า หญิงสาวที่เป็นผู้เสียหาย เป็นหญิงไทย ไม่ใช่ชาวจีน ตามที่เป็นข่าว

โดยเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2569 เวลาประมาณ 22.00 น. ผู้เสียหายกับเพื่อน รวม 6 คน ได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิง ย่าน RCA โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน ต่อมาขณะที่กำลังดื่มและเล่นน้ำสงกรานต์ ปรากฏว่า ผู้เสียหายมีอาการอาเจียน และหมดสติ เพื่อนๆ จึงได้พาไปโรงพยาบาลเอกชนใกล้ๆ

จากการสอบสวนผู้เสียหาย ให้การว่า ในวันเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับเพื่อนๆ ภายในร้าน โดยที่แก้วน้ำของผู้เสียหายมีการปิดฝามิดชิด และไม่ได้ไปดื่มกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เพื่อนในกลุ่ม “โดยผู้เสียหายสันนิษฐานว่า อาจจะเกิดจากการถูกฉีดน้ำจากบุคคลอื่นที่มาเล่นสงกรานต์ และน้ำอาจจะมีการเข้าไปในปาก”

จากอาการที่พบเบื้องต้น แพทย์โรงพยาบาลเอกชน สันนิษฐานว่า อาการดังกล่าว อาจจะเกิดจากสาร GHB (Gamma-hydroxybutyrate) ซึ่งเป็นยาต้านโรคลมชัก ยากล่อมประสาท-สะกดจิต ยาต้านพาร์กินสัน และยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งได้ทำการรักษาที่ รพ. เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 69 ตั้งแต่เวลาประมาณ 00.01-03.00 น. และได้เดินทางออกจากโรงพยาบาล ส่วนรายละเอียดของสารที่พบในร่างกายของผู้เสียหาย ต้องรอผลการตรวจเลือดจากห้องแลปต่อไป

สน.มักกะสัน ได้ดำเนินการไปแล้ว 1. ส่งตัวผู้เสียหาย ไปตรวจรักษา ที่ รพ.ตำรวจ 2. ฝ่ายสืบสวนรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ในวันเกิดเหตุ 3. สอบปากคำผู้เสียหาย 4. สอบปากคำพยานแวดล้อม

สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ รอผลชันสูตรจากแพทย์นิติเวช และสอบปากคำแพทย์เป็นพยานในคดี เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง โดยในห้วงสงกรานต์ที่ผ่านมา 10-16 เมษายน 2569 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ หมุนเวียนรวมประมาณ 30,000 คน โดยไม่มีการแจ้งเหตุทะเลาะวิวาท โดนกรีดกระเป๋าลักทรัพย์ หรือความไม่ปลอดภัยอื่นๆ สน.มักกะสัน ขอให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ว่า การมาท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือพื้นที่ RCA ยังคงมีความปลอดภัย หากมีเหตุด่วนเหตุร้าย สามารถแจ้ง 191 หรือ 02-319-3000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง