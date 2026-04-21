สส.เอ้ จับมือนายกแจ็ส ผนึกกำลังท้องถิ่น เดินหน้าพัฒนาหนองเสือเต็มรูปแบบ

“บิ๊กแจ๊ส” นำทีมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ย้ำนโยบาย “หนึ่งวัดหนึ่งโดม” พร้อมประสาน สส. เอ้ นายพิษณุ พลธี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จ.ปทุมธานี สส. ก้อย นางสาวพรพิมล ธรรมสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จ.ปทุมธานี แก้ไขปัญหาน้ำประปาอำเภอหนองเสือยั่งยืน
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายพิษณุ พลธี (ส.ส.เอ้) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 นายสุริยา ธรรมธารา ส.อบจ.เขต 1 อ.หนองเสือ ลงพื้นที่ อบต.บึงบอน เพื่อร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมประกาศเจตนารมณ์บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างระดับชาติและท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวหนองเสือ ชูโครงสร้างพื้นฐาน "โดมโรงเรียน-วัด" ต้องครบทุกแห่ง
นายสำเนียง บุญเจริญ นายก อบต.บึงบอน เปิดเผยว่า อบจ.ปทุมธานี ภายใต้การนำของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ได้ให้ความสำคัญกับตำบลบึงบอนอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนและโดมเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนวัดพงแก้ว รวมถึงวัดศรีสโมสร และวัดบึงบอน เพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมและออกกำลังกาย ตามนโยบายหลักที่มุ่งเน้นให้ทุกวัดและโรงเรียนที่มีความพร้อมต้องมีโดมมาตรฐาน
ด้าน สจ.สุริยา และ ส.ส.เอ้ พิษณุ พลธี ได้หารือแนวทางการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ โดยวางเป้าหมายสำคัญใน 3 ด้านหลัก คือ น้ำประปาถึงบ้าน ส.ส. เตรียมนำปัญหาการเข้าถึงน้ำประปาในอำเภอหนองเสือที่ยังไม่ครอบคลุม ผลักดันเป็นวาระสำคัญในระดับชาติ คลองสวย น้ำใส สานต่อโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี โดยใช้กุศโลบายกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การแข่งเรือ เพื่อกระตุ้นการรักษาระดับน้ำในคลองชลประทานช่วงฤดูแล้ง สาธารณสุขใกล้บ้าน ตอกย้ำความพร้อมของ รพ.สต.บึงบอน ภายใต้สังกัด อบจ. ที่จะยกระดับการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
นายพิษณุ พลธี (ส.ส.เอ้) กล่าวขอบคุณความไว้วางใจจากพี่น้องชาวหนองเสือหลังได้รับเลือกตั้งกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าจะใช้โอกาสนี้ประสานงานกับ อบจ. และ อบต. อย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลบึงบอนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป