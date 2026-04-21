พระพยอมเปรียบรองเจ้าคณะอำเภอให้เณรอมนกเขา “ใฝ่ต่ำ ไร้ยางอาย”

จากกรณีโลกออนไลน์มีการเสนอคลิปพระตำแหน่งสูง เป็นถึงรองเจ้าคณะอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสาน ให้เณรนับสิบรูปที่วัดแห่งหนึ่ง สไลด์หนอน พร้อมกินกล้วย และถ่ายคลิปเก็บไว้ ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นพระสงฆ์ที่ทำกับเณร ทำให้วงการผ้าเหลืองเสื่อม ต่ำลง ประชาชนเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
วันที่ 20 เม.ย. 69 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เข้ากราบนมัสการสอบถาม พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เกี่ยวกับกรณีคลิปฉาวที่ทำให้พระสงฆ์และวงการพุทธศาสนาเสื่อมเสียอย่างมากนั้น
พระพยอม กล่าวว่า พฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกลามกไฝ่ต่ำ มันจะเกิดขึ้นกับพวกพระภิกษุที่ไม่มียางอาย ซึ่งสมัยก่อนมันก็มีแบบนี้เหมือนกัน แต่เพียงแค่มันไม่มีการเก็บภาพถ่ายวีดีโอ แม้แต่ในป่าที่พาเข้าไปเสพก็มี มีถึงขั้นหลอกผู้หญิงให้ทาน โดยหลอกประมาณว่าการทำทานธรรมดาเป็นทานชั้นต่ำ แต่ถ้าหากให้จับอก หรือจับอวัยวะเพศหญิงในที่ต่างๆ จะเป็นการทำทานชั้นสูง ก็เคยมีมาแล้ว แต่ว่ายุคสมัยนี้มันเป็นการถ่ายภาพบันทึกภาพ ซึ่งเอามาเผยแพร่ประจานได้ เพราะว่าเทคโนโลยีมันรุดหน้าก้าวไกล ซึ่งสมัยก่อนมันไม่มี โดยตอนนี้ทางฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ ต้องมีการเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้แล้ว แต่ก็จะมีปัญหาพวกฝ่ายบริหารเกี่ยวกับพวกคณะตำบล คณะอำเภอ โดยส่วนใหญ่ก็อายุมาก จะตามพวกพระรุ่นหลังๆไม่ทัน พออายุมากแล้วก็ปล่อยเลยตามเลย หากจะกลับมาเอาจริงเอาจังตามหลังมันก็ไม่ทันซะแล้ว