ชื่นชมทำหน้าที่ถูกต้อง! พล.ต.ท.ไตรรงค์ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ด.ต.นิรุตต์ ปมทนายปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์

“พล.ต.ท.ไตรรงค์” ตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ตำรวจจราจร สภ.เมืองนครพนม ทำหน้าที่ถูกต้อง อดทน กรณีทนายปฏิเสธตรวจแอลกอฮอล์ ย้ำตำรวจปฏิบัติหน้าที่สุจริต ผู้บังคับบัญชาปกป้อง ให้ความเป็นธรรมทุกราย
วันนี้ (20 เม.ย.) เมื่อเวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ณ สภ.เมืองนครพนม โดยมี พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4, พล.ต.ต.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม, พ.ต.อ.ธนชิต สุขพัฒนานรากุล ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครพนม, และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดยรองจเรตำรวจแห่งชาติได้โอวาทการปฏิบัติหน้าที่ และรับชมการฝึกยุทธวิธี โดยกำชับให้มีการฝึกยุทธวิธีในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชุด Six Man Team เพื่อการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
จากนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ประชุมติดตามกรณีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 มีชายแสดงตนเป็นทนายความ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรที่ได้ให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ มีการพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ สภ.เมืองนครพนม โดยจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่คือ ด.ต.นิรุตต์ เจริญสุข ผบ.หมู่ (งานจราจร) สภ.เมืองนครพนม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด และอดทนอดกลั้น โอกาสนี้ ได้มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" ให้กับ ด.ต.นิรุตต์ฯ เพื่อให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีดังกล่าว ยืนยันว่า หากข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ถูกต้อง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับก็จะดูแลปกป้อง ให้ความเป็นธรรม และให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย
นอกจากนี้ ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ พร้อมด้วย คุณฐาณิญา ผิวพรรณ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการ "ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน" จำนวน 2 นาย ได้แก่ พ.ต.ท.จิรเดช อัตตพงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.หลักศิลา ภ.จว.นครพนม และ ว่าที่ พ.ต.ต.เชี่ยวชาญ เจริญศิริ ผบ.ร้อย กด.ตชด.23
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ส่งความห่วงใยถึงข้าราชการตำรวจที่เคยเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถ จนได้รับบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจยืนยันจะไม่ทอดทิ้งข้าราชการตำรวจผู้เสียสละทุกนาย แม้เหตุการณ์จะผ่านมาเป็นระยะเวลานาน แต่ก็จะส่งความห่วงใย กำลังใจ และความช่วยเหลือ ไปให้อย่างต่อเนื่อง ย้ำ "ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน"