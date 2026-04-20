ชื่นชมทำหน้าที่ถูกต้อง! พล.ต.ท.ไตรรงค์ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ด.ต.นิรุตต์ ปมทนายปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



“พล.ต.ท.ไตรรงค์” ตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ตำรวจจราจร สภ.เมืองนครพนม ทำหน้าที่ถูกต้อง อดทน กรณีทนายปฏิเสธตรวจแอลกอฮอล์ ย้ำตำรวจปฏิบัติหน้าที่สุจริต ผู้บังคับบัญชาปกป้อง ให้ความเป็นธรรมทุกราย



วันนี้ (20 เม.ย.) เมื่อเวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ณ สภ.เมืองนครพนม โดยมี พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4, พล.ต.ต.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม, พ.ต.อ.ธนชิต สุขพัฒนานรากุล ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครพนม, และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดยรองจเรตำรวจแห่งชาติได้โอวาทการปฏิบัติหน้าที่ และรับชมการฝึกยุทธวิธี โดยกำชับให้มีการฝึกยุทธวิธีในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชุด Six Man Team เพื่อการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ


จากนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ประชุมติดตามกรณีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 มีชายแสดงตนเป็นทนายความ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรที่ได้ให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ มีการพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ สภ.เมืองนครพนม โดยจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่คือ ด.ต.นิรุตต์ เจริญสุข ผบ.หมู่ (งานจราจร) สภ.เมืองนครพนม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด และอดทนอดกลั้น โอกาสนี้ ได้มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" ให้กับ ด.ต.นิรุตต์ฯ เพื่อให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีดังกล่าว ยืนยันว่า หากข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ถูกต้อง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับก็จะดูแลปกป้อง ให้ความเป็นธรรม และให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย


นอกจากนี้ ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ พร้อมด้วย คุณฐาณิญา ผิวพรรณ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการ "ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน" จำนวน 2 นาย ได้แก่ พ.ต.ท.จิรเดช อัตตพงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.หลักศิลา ภ.จว.นครพนม และ ว่าที่ พ.ต.ต.เชี่ยวชาญ เจริญศิริ ผบ.ร้อย กด.ตชด.23


พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ส่งความห่วงใยถึงข้าราชการตำรวจที่เคยเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถ จนได้รับบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจยืนยันจะไม่ทอดทิ้งข้าราชการตำรวจผู้เสียสละทุกนาย แม้เหตุการณ์จะผ่านมาเป็นระยะเวลานาน แต่ก็จะส่งความห่วงใย กำลังใจ และความช่วยเหลือ ไปให้อย่างต่อเนื่อง ย้ำ "ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน"












ชื่นชมทำหน้าที่ถูกต้อง! พล.ต.ท.ไตรรงค์ มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" ด.ต.นิรุตต์ ปมทนายปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์
ชื่นชมทำหน้าที่ถูกต้อง! พล.ต.ท.ไตรรงค์ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ด.ต.นิรุตต์ ปมทนายปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์
ชื่นชมทำหน้าที่ถูกต้อง! พล.ต.ท.ไตรรงค์ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ด.ต.นิรุตต์ ปมทนายปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์
ชื่นชมทำหน้าที่ถูกต้อง! พล.ต.ท.ไตรรงค์ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ด.ต.นิรุตต์ ปมทนายปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์
ชื่นชมทำหน้าที่ถูกต้อง! พล.ต.ท.ไตรรงค์ มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” ด.ต.นิรุตต์ ปมทนายปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์
