ป.รวบเอเย่นต์เมืองปทุมธานี ยึดไอซ์ 26 กิโลกรัม - ปืน 1 กระบอก

กองปราบบุกรวบเอเย่นต์เมืองปทุมธานี ยึดไอซ์ 26 กิโลกรัม - อาวุธปืน 1 กระบอกสารภาพรับมาจาก“พี่” ผ่านทางโทรศัพท์ลึกลับ
วันนี้ ( 20 เม.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.ฉัตรชัย เหมวิลัย สว.กก.1 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายแบงค์ อายุ 27 ปี ได้ที่บ้านหลังหนึ่งใน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายแบงค์ มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยทำอาชีพเป็นพนักงานขับรถส่งของบังหน้าเพื่อใช้ในการรับ - ส่ง และกระจายยาเสพติดจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายศาลเข้าตรวจค้นสามารถยึดยาไอซ์ น้ำหนักกว่า 26 กิโลกรัมและอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อ บาเร็ตต้า ขนาด 9 มม. อีก 1 กระบอก
สอบสวน นายแบงค์ รับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนจริงโดยรับช่วงต่อมาจากเอเย่นต์รายใหญ่ที่เรียกกันว่า “พี่” ผ่านการติดต่อด้วยเบอร์โทรศัพท์ลึกลับที่เปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ โดยมักใช้วิธีนำเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายไปวางทิ้งไว้ตามจุดนัดพบข้างทางเพื่อส่งต่อให้เครือข่าย ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งลอบปล่อยยาบ้าล็อตใหญ่ถึง 490 มัด แลกกับค่าจ้างหลักแสนบาท โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเพิ่งรับไอซ์ล็อตล่าสุดมาอีก 29 กิโลกรัม และทยอยขายไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยคาดว่าขายหมดก็จะได้เงินกว่า 3 ล้านบาท แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกุมเสียก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด และ พ.ร.บ.อาวุธปืน ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป