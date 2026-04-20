เริ่มแล้ว สืบสานประเพณี 100 ปี ตำนานจรวดมอญ (ลูกหนู) จัดเต็ม 3 วัน 3 คืน

lบิ๊กแจ๊ส เปิดตำนานจรวดมอญ (ลูกหนู) พุ่งทะยานท้าแสงดวงดาว 1 ถึง 3 เดือนพฤษภาคมนี้ อลังการงานสืบสานประเพณี 100 ปี ครั้งแรกกับการประชันความเร็วกลางวันถึงกลางคืน จัดเต็ม 3 วัน 3 คืน ชู “ซอฟต์พาวเวอร์” จรวดมอญหนึ่งเดียวในไทย
วันนี้ที่ 20 เมษายน 2569 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามโคก ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง (นายกแจ๊ส) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี,พระสายชล วรธมฺโม (หลวงพี่ลาน) .พระอาจารย์สำราญ ถามวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโพธิ์ใน .พ.ต.ท. ชูชีพ เกษรสกุล สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองปทุมธานี พ.ต.ท.เกษม ศรีจันทร์อินทร์ (รอง ผกก.ป.) สภ.เมืองปทุมธานี และคณะกรรมการ ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทาง เตรียมจัดงานใหญ่ "โครงการสืบสานประเพณีจุดลูกหนู (จรวดมอญ) จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2569" เพื่อชูเอกลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายมอญ ให้กระฉ่อนไปทั่วประเทศ
ด้าน "บิ๊กแจ๊ส" กล่าวว่า จากศรัทธาหน้าเชิงตะกอน สู่เกมกีฬาแห่งศักดิ์ศรี นายกแจ๊สได้ขยายความถึงที่มาอันทรงคุณค่าของประเพณีนี้ว่า เดิมทีไม่ใช่เพียงแค่ความสนุกสนาน แต่เป็นพิธีกรรมชั้นสูงที่สืบทอดกันมาไม่ต่ำกว่า 100 ปี ซึ่งประเพณีนี้มีไว้เพื่อการฌาปนกิจศพพระภิกษุที่มีพรรษาแก่กล้า มีบุญบารสูง ซึ่งชาวมอญถือว่าไม่ควรใช้มือจุดไฟแบบคนธรรมดา จึงต้องใช้ "ลูกหนู" หรือจรวดไม้พุ่งไปตามลวดสลิงเพื่อจุดเชื้อเพลิงเผาศพ ในอดีตงานแบบนี้จะมีเพียงปีละ 2-3 ครั้งตามแต่วาระ อบจ.ปทุมธานี จึงนำมาปัดฝุ่นใหม่และใช้ชื่อว่า "จรวดมอญ" เพื่อสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวให้ทันสมัย แต่ยังคงวงเล็บคำว่า "(ลูกหนู)" ไว้เพื่อไม่ให้รากเหง้าดั้งเดิมสูญหายไป
อัปเกรดความมันส์ปี 69 "ยิ่งใหญ่ขึ้น-นานขึ้น-เร้าใจกว่าเดิม" พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เผยว่า จากเสียงเรียกร้องของประชาชนในปีที่ผ่านมา ปีนี้จึงมีการปรับรูปแบบการแข่งขันให้ตื่นตาตื่นใจกว่าที่เคยเห็น ขยายความตื่นเต้นเป็น 2 วันเต็ม วันแรก เปิดสนามด้วยการแข่งขัน "จรวดมอญขนาดเล็ก" เพื่อสร้างสีสันและความคึกคัก วันที่สอง ประชัน "จรวดมอญขนาดใหญ่" ซึ่งเป็นไฮไลท์เด็ดที่ทุกคนรอคอย ทั้งสองระดับยังคงความโหดด้วยการ "เด็ดยอดปราสาท" ใครชนเป้าหมายได้แม่นยำที่สุดคือผู้ชนะ และปีนี้เน้นการแข่งช่วงกลางคืนตามคำเรียกร้อง เพื่อให้เห็นแสงไฟและประกายเพลิงจากหางจรวดที่พุ่งฝ่าความมืด ซึ่งนายกแจ๊สการันตีว่าเป็นภาพที่ "ท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในชีวิต" ด้วยความร่วมมือกับ "หลวงพี่ลาน" ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดมอญ ได้มีการปิดข้อบกพร่องจากปีก่อนๆ ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ชมมั่นใจได้ 100% ว่าจะได้รับชมความสนุกอย่างปลอดภัยที่สุด
นายกแจ๊ส ยังได้กล่าว เชิญชวนทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจว่า "ปีนี้เราตั้งใจจริงที่จะโปรโมทจรวดมอญให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ นี่คือการแข่งขันระหว่างวัดทุกวัดในปทุมธานี ผมการันตีความปลอดภัยและรับรองความตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะภาพการจุดจรวดแข่งกันในยามค่ำคืน อยากเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวปทุมธานี มาดูด้วยตาตัวเองครับ" โดยจัดงานวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2569 ที่ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี (ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี)