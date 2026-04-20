ตร.ออกหมายเรียกเจ้าของสุนัขพันธุ์ผสมบางแก้วกัดเด็ก 9 ขวบ อัณฑะฉีก

“ปวีณา” พาครอบครัวเหยื่อเด็กวัย 9 ขวบ ถูกสุนัขพันธุ์ผสมบางแก้วกัดอัณฑะฉีก ร่วมประชุมหารือตำรวจและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามคืบหน้าคดี เผยออกหมายเรียกเจ้าของสุนัข แต่ยังให้การปฏเสธ
วันนี้ (20 เม.ย.) ที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (บก.น.2) นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพา น.ส.นพวรรณ อายุ 26 ปี แม่ของน้องกัปตัน เด็กชายอายุ 9 ปี ที่ถูกสุนัขพันธุ์ผสมบางแก้วกัดขย้ำเข้าที่เป้ากางเกงทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอัณฑะฉีกขาดเลือดโชก ซึ่งทางเจ้าของสุนัขไม่เหลียวแลรับผิดชอบ มาร่วมประชุมหารือกับ พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 และ พ.ต.อ.วันชัย วงศ์วานิชอนันต์ ผกก.สน.ดอนเมือง ดร.เกศี จันทราประภาวัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผอ.เขตดอนเมือง และนายรัชพล ตั้งเจริญ ผช.ผอ.เขตดอนเมือง เพื่อเร่งรัดคดีและให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย รวมถึงหามาตรการป้องกันให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567 จัดการให้เจ้าของดูแลสุนัขให้อยู่ในพื้นที่บ้านหรือในรั้ว ไม่ปล่อยปละละเลยให้สุนัขออกไปเพ่นพ่านสร้างความเดือดร้อนหรือกัดผู้อื่น โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ดุต้องสวมสายจูงและครอบปากเมื่ออยู่นอกบ้าน
พล.ต.ต.เกียรติกุล กล่าวว่า จะเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ซึ่งเข้าข่ายความผิด กระทำการประมาทให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส เบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหาที่แม่อ้างว่าเป็นเจ้าของสุนัขยังให้การปฏิเสธ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ จากพยานและสืบให้ได้ว่า เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือไม่ ทาง บก.น 2 และสน.ดอนเมือง จะไม่ได้ทำเรื่องแค่สุนัขกัดคน แต่จะทำไปถึงเรื่องคนทำร้ายสุนัขด้วย ประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา ซึ่งต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนความผิดถ้าหลักฐานไม่เพียงพอก็จะไม่มีการส่งฟ้องผู้ต้องหา แต่ถ้าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย ขอให้มั่นใจว่าตำรวจจะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและทำให้ดีที่สุด
ด้าน พ.ต.อ.วันชัย กล่าวว่า ในส่วนสน.ดอนเมืองอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของครอบครองสุนัขหรือไม่ ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานเชื่อว่า ชายที่แม่กล่าวหาเป็นเจ้าของครอบครองสุนัขและได้ส่งหมายเรียกให้กับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว แต่ให้การปฏิเสธไม่รับหมายเรียก ส่วนผลการตรวจของแพทย์หากเข้าลักษณะบาดเจ็บสาหัสก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ซึ่งผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทนในคดีอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำเอกสารมอบให้กับผู้ปกครองไปยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม
ด้าน ดร.เกศี กล่าวว่า ทางกทม. มีการฝังไมโครชิพฟรี และฉีดวัคซีนฟรีทั้ง 50 เขต ขอให้ประชาชนมาดำเนินการได้ฟรีที่ไอคอนสยาม และเซ็นทรัลพระราม 3 และหากชุมชนทั่วไปอยากให้มีการดำเนินการในพื้นที่ก็สามารถ แจ้งมาที่สำนักงานเขตได้ทุกเขต กทม.ยินดีให้บริการถึงที่ เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชน ในส่วนของการช่วยเหลือน้อง 9 ขวบ ตอนนี้ จะมอบหมายให้ทางเทศกิจ เขตดอนเมือง มาช่วยรับแม่และน้องไปทำการล้างแผลและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าจนครบ เพื่อช่วยเหลือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ขณะที่ นายสมบัติ กล่าวว่า จะมอบหมายให้เจ้าหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดอนเมือง ไปรับแม่และน้องไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและทำแผลตามที่หมอนัด ให้ครบทุกครั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือแม่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและวางมาตรการป้องกันเหตุในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย
ส่วน นายรัชพล กล่าวว่า อยากให้ชุมชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลลูกหลานของเราทุกคน ทางกทม.มีนโยบาย ฝังไมโครชิพฟรีให้กับสัตว์เลี้ยงและฉีดวัคซีนให้ฟรี ข่าวชุมชนใด ต้องการขอให้แจ้งมาทางสำนักงานเขตได้ แล้วทางสำนักงานเขตดอนเมืองจะมอบหมายให้เทศกิจ มารับแม่และน้อง ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและทำแผลตามที่หมอนัดเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ด้าน นางปวีณา กล่าวว่า ตอนนี้ทางกทม.มีโครงการฝังไมโครชิพสัตว์เลี้ยงฟรี เพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ คนที่ดูแลสุนัขไม่ว่าเป็นใครก็ตามจะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองให้ดีที่สุด ถ้าออกมาข้างนอกตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครก็จะต้องมีเจ้าของออกมาด้วย ซึ่งปกติสัตว์เลี้ยงจะขังไว้ตลอดเวลาก็ไม่ได้ ยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนอาจจะทำให้สัตว์เกิดความเครียด กรณีนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์ วันนี้เรามาประชุมร่วมกัน เพื่อให้การช่วยเหลือและหามาตรการป้องกัน ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่แม่อ้างถึงจะเป็นเจ้าของหรือไม่ ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาหลักฐาน
ส่วนมูลนิธิปวีณาฯ จะดูแลเด็กร่วมกับกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งแม่เด็กไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย แค่อยากให้เจ้าของมาเหลียวแลดูแลบ้าง และอยากให้ลูกหายเป็นปกติกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ การประชุมบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาวันนี้เพื่ออยากให้ปัญหาได้รับการแก้ไข เรื่องสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนเลี้ยงดูก็จะต้องดูแลให้ดีที่สุด
ด้าน แม่น้องกัปตัน กล่าวว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือให้ความเป็นธรรม กับครอบครัว วันเกิดเหตุช่วงเย็นวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ลูกไปเดินเล่นกับย่าและเพื่อนที่ตลาดเก่าย่านดอนเมืองซึ่งไม่ไกลจากบ้านนัก น้องเดินอยู่หลังสุดถูกสุนัขเดินมาข้างหลังขย้ำเข้าที่ก้นบริเวณเป้ากางเกง เพื่อนลูกขี่จักรยานมาบอกแม่ ใจแม่แทบสลาย เห็นสภาพลูกยืนตัวสั่นร้องไห้จ้า มือกุมที่เป้ากางเกงเลือดไหลเต็มไปหมด แม่รีบพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลแรก หมอบอกอัณฑะฉีกอาจจะต้องผ่าตัดเย็บแผลให้ไปโรงพยาบาลใหญ่จึงทำแผลเบื้องต้นให้และแม่ได้พาลูกไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ หมอวางยาสลบและผ่าตัดเอาอัณฑะกลับเข้าที่ไปแล้วเย็บแผล ลูกนอนรพ.ไป 1 คืน และต้องไปล้างแผลทุกวัน ฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า 5 ครั้ง
ตอนนี้น้องสภาพจิตใจย่ำแย่มาก ปกติก็ไม่กล้าเข้าใกล้สุนัขอยู่แล้ว ตอนนี้ยิ่งกลัวหนักไปอีก หมอที่รักษาให้การช่วยเหลือดูแลดีมาก แต่แม่ยังกังวลไม่รู้ว่าที่ลูกบาดเจ็บจะมีผลกับระบบสืบพันธุ์ในอนาคตหรือไม่ ครอบครัวฐานะยากจน แม่ทำงานรับจ้างรายวันต้องหยุดงานขาดรายได้ และมีค่าใช้จ่ายพาลูกไปล้างแผลฉีดยา แม่ไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรมาก แต่เจ้าของหมารู้เรื่องทุกอย่างแล้วกลับไม่เคยมาดูเด็กหรือช่วยเหลืออะไรเลย และไม่รู้ว่าหมาตัวดังกล่าวได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหรือไม่ แต่เจ้าของปล่อยเพ่นพ่านเกรงจะเป็นอันตรายกับคนอื่นอีก ซึ่งคนที่เลี้ยงหมาดุต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย