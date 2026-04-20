เร่งบรรจุทายาท “ส.ต.ท.ชัยวัฒน์” ตำรวจกล้า เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ตร. กำชับดูแลสวัสดิการเต็มที่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งบรรจุทายาทของ “ส.ต.ท.ชัยวัฒน์” ตำรวจกล้า เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ตร. กำชับดูแลสวัสดิการเต็มที่ ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน
วันนี้ (20 เม.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนต้อนรับ ครอบครัวของ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม ผบ.หมู่ ป. สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจติดตามรถบรรทุก 6 ล้อที่หลบหนีด่านตรวจบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ จ.ปทุมธานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการสูญเสียตำรวจน้ำดีที่มุ่งมั่นปฏิบัติ โดยผบ.ตร. กำชับดูแลสวัสดิการอย่างเต็มที่ ในทุกด้านทั้งสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ และการบรรจุทายาทเข้ารับราชการ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ผบ.ตร.ให้ความสำคัญกับกรณีของตำรวจที่ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกนาย มอบหมายให้ตนมาพบกับครอบครัวของ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ฯ พร้อมกำชับให้ดูแลสิทธิและสวัสดิการอย่างเต็มที่ ให้เร่งดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจปลอบขวัญให้กับครอบครัวตำรวจกล้า โดยเบื้องต้นทางครอบครัวจะได้รับเงินสวัสดิการ เงินช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิมูลนิธิพระราหู รวมประมาณ 2,300,000 บาท ขณะที่สิทธิอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาบรรจุทายาทเป็นข้าราชการตำรวจด้วย ซึ่ง ผบ.ตร.ย้ำกำชับครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน ต้องดูแลอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ครอบครัวของ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ห่วงใย ดูแลสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ อีกทั้งไม่ทอดทิ้งครอบครัวของตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่