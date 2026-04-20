โฆษกศาลยุติธรรม เผย วันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 144 ปี จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์-ขายสินค้าราคาถูก-บริจาคโลหิต 2 ล้านซีซี ช่วยสังคม
วันนี้ (20 เม.ย.) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่าเนื่องในโอกาส
วันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 144 ปี ในวันที่ 21 เมษายน 2569 นี้ สำนักงานศาลยุติธรรม
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันศาลยุติธรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 25 เมษายน 2569 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งมุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งการดำเนินงานในปีนี้ขับเคลื่อนภายใต้นโยบายหลัก “คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ” ศาลยุติธรรมมุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงผ่านกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊กสื่อศาลของศาลยุติธรรม โดยกิจกรรมสัมมนา
ทางวิชาการซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569ในหัวข้อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชนของศาลยุติธรรม ต่อเนื่องในวันที่ 22 เมษายน 2569 กับการเจาะลึกเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในกระบวนการศาล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงสร้างระบบศาลยุติธรรมกับประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ในวันที่ 23 เมษายน 2569 จะมีการสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ 10 ปี ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : บทเรียน ความท้าทาย และทิศทางอนาคต และปิดท้ายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ด้วยการเสวนาเรื่อง "ดุลยภาพระหว่างสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัย" เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวและการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
นอกเหนือจากกิจกรรมทางวิชาการแล้ว ศาลยุติธรรมยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและบุคลากร โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 82 ร้านค้า เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช ไข่ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลแขวงพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน นี้ นอกจากนี้ภายในงานยังจากออกบูธกิจกรรมพยากรณ์ดวงชะตาของชมรมคู่สมรสข้าราชการตุลาการ รวมถึงเมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ พร้อมกันทั่วประเทศของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม ได้รับปริมาณโลหิตรวม 2,132,690 ซีซี เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยทั่วประเทศและปิดท้ายโครงการในวันที่ 25 เมษายน 2569
ด้วยกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีภายในองค์กรกิจกรรมทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของศาลยุติธรรมที่ไม่เพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย แต่ยังมุ่งอำนวยความยุติธรรมให้เข้าถึงง่ายและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง โดยการสร้างสมดุลระหว่างการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและยั่งยืน