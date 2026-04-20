ศาลอาญาคดีทุจริตยกฟ้อง 7 กกต.และเลขาธิการ คดีฮั้ว สว.เหตุผู้ร้องไม่มีอำนาจ

ศาลอาญาคดีทุจริตยกฟ้อง สว.สำรอง ยื่นฟ้อง 7 กกต.และเลขาธิการ อ้างปฏิบัติหน้าที่มิชอบ คดีฮั้ว สว. ศาลขี้ผู้ร้องไม่มีอำนาจ
วันนี้ (20 เม.ย.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางศาล มีคำสั่งยกฟ้องชั้นตรวจฟ้อง คดีที่ สว.สำรอง ยื่นฟ้องกรรมการการเลือกตั้ง 7 คน และเลขาธิการ กกต. ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณีการดำเนินคดีฮั้ว สว. ล่าช้า
คดีนี้ นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. รวม 8 คน เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
สืบเนื่องจากกรณีการสอบสวนคดีฮั้ว สว. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการล่าช้า และไม่มีความคืบหน้า
ภายหลังฟังคำสั่ง นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า วันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าโจทก์ ไม่มีอำนาจฟ้อง คนมีอำนาจฟ้องจะต้องเป็นอัยการสูงสุด ซึ่งคดีนั้น สน.ทุ่งสองห้องทำสำนวนส่ง ปปช.ไปเเล้ว และหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อ อาจตะมีการยื่นต่อศาลฎีกาเเต่จะเป็นประเด็นไหนขอยังไม่เปิดเผย ส่วนจะยื่นอุทธรณ์ต่อหรือไม่ หรือใช้ช่องทางอื่นก็จะไปพิจารณาปรึกษากันอีกที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ศาลเคยนัดฟังคำสั่งครั้งเเรกเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2568 และมีคำสั่งให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง ซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำฟ้องฉบับใหม่ภายในกำหนด ศาลจึงรับไว้พิจารณาในชั้นตรวจฟ้อง
ต่อมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ศาลนัดฟังคำสั่งครั้งที่ 2 เเละวันนั้นมีคำสั่งให้สำนักงาน กกต. และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องรวม 10 ประเด็น ภายในวันที่ 23 ม.ค. 2569
แต่ปรากฏว่าสำนักงาน กกต. ยื่นขอขยายเวลาชี้แจงออกไปอีก 30 วัน ซึ่งศาลอนุญาตให้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ขณะที่ สน.ทุ่งสองห้อง ยังไม่ส่งคำชี้แจงต่อศาลภายในกำหนด
ศาลจึงแจ้งให้โจทก์ทราบ และเปิดโอกาสให้ยื่นคัดค้านเป็นหนังสือภายในวันที่ 9 มีนาคม 2569 หากไม่ยื่นจะถือว่าไม่ติดใจโต้แย้ง พร้อมมีคำสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องออกไปเป็นวันนี้ก่อนจะมีคำพิพากษายกฟ้อง